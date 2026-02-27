ΑΕΚ: Με την Τσέλιε στους «16» του Conference League - Τα διασταυρώματα της Ένωσης μέχρι τον τελικό

Έπειτα από μεγάλο διάστημα «απραξίας», λόγω του τερματισμού στην πρώτη οκτάδα της League Phase, η ΑΕΚ φοράει και πάλι τα «ευρωπαϊκά» της για την φάση των «16» του Conference League. Η Ένωση κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση της βαθμολογίας με την επική ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, αποφεύγοντας την ενδιάμεση φάση και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του έμαθαν τον επόμενο τους αντίπαλο στη συνέχεια της διοργάνωσης, ο οποίος είναι η Τσέλιε. Τα δύο ματς της ΑΕΚ απέναντι θα λάβουν χώρα στις 12 και 19 Μαρτίου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στην «Allwyn Arena».

Στα προημιτελικά, αν προκριθεί η Ένωση, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ράγιο Βαγιεκάνο - Σάμσουνσπορ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Ριέκα – Στρασβούργο

Τα διασταυρώματα της ΑΕΚ μέχρι τον τελικό

Προημιτελικά

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο Vs Τσέλιε – ΑΕΚ

Ημιτελικά

Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ Vs Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα – Στρασβούργο

Ο τελικός