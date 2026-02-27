Κατάταξη UEFA: Τι χρειάζεται η Ελλάδα για μια θέση στο «χρυσό» Top-10

Η Πέμπτη (26/2) αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα στη μάχη της βαθμολογίας της UEFA. Παρότι υπήρξε ελληνική πρόκριση, η συνολική εικόνα της βραδιάς δεν ήταν η ιδανική, καθώς η απόσταση από τη 10η θέση μεγάλωσε και, ταυτόχρονα, οι χώρες που ακολουθούν παραμένουν σε απόσταση… αναπνοής.



ΟΠαναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, παίρνοντας την πρόκριση στους «16» του Europa League.Η ισοπαλία (μετρούσε το αποτέλεσμα της παράτασης) έδωσε στην Ελλάδα 200 βαθμούς, ενώ άλλοι 200 προστέθηκαν από το μπόνους της πρόκρισης. Με λίγα λόγια, το «τριφύλλι» πρόσφερε 400 πολύτιμους πόντους στη χώρα, κρατώντας ζωντανές τις ελληνικές ελπίδες.



Ωστόσο, την ίδια ώρα οι εξελίξεις δεν ήταν ευνοϊκές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Σίγκμα Όλομουτς πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Ελβετία και εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» του Conference League. Αυτό μεταφράστηκε σε βαθμούς νίκης και μπόνους πρόκρισης για την Τσεχία. Παράλληλα, οι Τσέχοι «κέρδισαν» και 200 βαθμούς από την ισοπαλία της Βικτόρια με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, η εβδομάδα έκλεισε με +700 βαθμούς για την Τσεχία και μόλις +400 για την Ελλάδα.



Το αποτέλεσμα ήταν η διαφορά να αυξηθεί κατά περίπου 300 βαθμούς, με την Τσεχία να αποκτά προβάδισμα που αγγίζει τους 1.200 πόντους – μια απόσταση που ισοδυναμεί σχεδόν με τρεις καθαρές νίκες. Σε αυτό το σημείο της σεζόν, όπου κάθε ματς μετράει διπλά, το μειονέκτημα γίνεται ακόμη πιο αισθητό. Επιπλέον, η ήττα του ΠΑΟΚ στέρησε από την Ελλάδα την ευκαιρία να μειώσει τη ζημιά, επιτρέποντας στους Τσέχους να κρατήσουν το πάνω χέρι.



Παρόλα αυτά, η μάχη δεν έχει τελειώσει. Στους «16» συνεχίζουν δύο ελληνικές ομάδες (Παναθηναϊκός και ΑΕΚ) και δύο τσεχικές (Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Όλομουτς). Οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή γέρνουν υπέρ της Τσεχίας, όμως οι κληρώσεις και κυρίως οι προκρίσεις θα κρίνουν τα πάντα. Ένα ευνοϊκό ζευγάρωμα ή μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μέσα σε μία μόνο βραδιά.



Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, η Τσεχία έχει πλέον το προβάδισμα με 82% κόντρα στην Ελλάδα (11%) , αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά. Η συνέχεια θα παιχτεί στη λεπτομέρεια και στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές.

🇬🇷 Greece was in a good position after 🇬🇷 Panathinaikos eliminated 🇨🇿 Viktoria Plzen.



But then 🇨🇿 Sigma came to the rescue of 🇨🇿 Czech coefficient!



Away win in 🇨🇭, plus extra bonus points, combined with 🇬🇷 PAOK's another loss, pushed 🇨🇿 Czechia back into pole position to stay… pic.twitter.com/05adWpCSec — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 26, 2026

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 51.075 (2/5)

10. Τσεχία 48.325 (2/5)

11. Ελλάδα 47.112 (2/5)

12. Πολωνία 46.225 (2/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (1/5)

15. Κύπρος 35.443 (1/4)

16. Ελβετία 34.700 (1/5)

Τι δίνει η 10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League