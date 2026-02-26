Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Το «ψυχωμένο» τριφύλλι πήρε επική πρόκριση στα πέναλτι

Αυτός ήταν ο... κανονικός Panathinaikos! Το «τριφύλλι» άντεξε ολόκληρη την παράταση παρότι έμεινε με 10 παίκτες (1-1), προσπάθησε να... κλέψει το ματς στον έξτρα χρόνο με τον Πελίστρι και εν τέλει τα κατάφερε στην «αγαπημένη» του διαδικασία των πέναλτι, αποκλείοντας με σκορ 4-3 την Βικτόρια Πλζεν στα playoffs του Europa League.

Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό, με τους Τσέχους να ισοφαρίζουν στο 62' με την κεφαλιά του Σπάσιλ. Το παιχνίδι κύλησε χωρίς σημαντικές ευκαιρίες, οδηγήθηκε στον έξτρα χρόνο όπου ο Ερνάντεθ αντίκρισε κόκκινη κάρτα (105') και με σκόρερ του τελευταίου πέναλτι τον Πάντοβιτς, ο Παναθηναϊκός τσέκαρε το εισιτήριο του στην φάση των «16» του Europa League!

Ονειρικό ξεκίνημα με Τεττέη

Ακριβώς με την συμπλήρωση 10 λεπτών ο Παναθηναϊκός βρήκε το γρήγορο γκολ που αναζητούσε. Ο Τουμπά με μακρινή μεταβίβαση βρήκε τον Τεττέη, αυτός συνεργάστηκε με τον Ταμπόρδα και από το τακουνάκι του Αργεντίνου βρέθηκε σε θέση βολής, σημειώνοντας γκολ σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.

Eurokinissi

Η Πλζεν ξεπέρασε το σοκ και μετά τα πρώτα 15 λεπτά άρχισε να ισορροπεί την εικόνα της αναμέτρησης, αναζητώντας άμεση ισοφάριση. Στο 21' από την συνεργασία Σουαρέ, Τσέρβ και Λαβάλ ο τελευταίος επιχείρησε ένα σουτ υπό καλές προϋποθέσεις το οποίο πέρασε ψηλά πάνω από την εστία του Λαφόν. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ στο 41ο λεπτό, με τον Ζαρουρί να τροφοδοτεί τον Τεττέη στην πλάτη της άμυνας, αυτός όμως δεν πρόλαβε να εκτελέσει χάρη στην άμεση προβολή της άμυνας των Τσέχων.

Δυνατό ξεκίνημα της Πλζεν και ισοφάριση

Οι γηπεδούχοι άρχισαν καλύτερα το δεύτερο μέρος, με τον Παναθηναϊκό να περιορίζεται σε πιο παθητικό ρόλο με πρωταρχικό σκοπό να διαφυλάξει το προβάδισμα του. Στο 62' ο Λάντρα προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Λαφόν με ένα δυνατό σουτ, ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού» απομάκρυνε σε κόρνερ. Από αυτό το κόρνερ και την κεφαλιά του Σπάσιλ οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 1-1, με τον Λαφόν να φέρει ευθύνη.

Τρία λεπτά αργότερα ο Κάτρης με σωτήρια επέμβαση πρόλαβε τον Βίσινσκι στο τετ-α-τετ και στην αντεπίθεση ο Τεττέη έστρωσε την μπάλα στον Ρενάτο, αυτός εκτέλεσε με την μία με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Τα υπόλοιπα λεπτά κύλησαν χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες, με την πρόκριση να κρίνεται στην παράταση. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης ο Ερνάντεθ ανέτρεψε τον αντίπαλο του στην αντεπίθεση και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Στο 115' ο Σφιντέρσκι βρήκε με κάθετη τον Πελίστρι, αυτός εκτέλεσε με τον Ντουέ να σώζει σωτήρια με τάκλιν το πλασέ του Ουρουγουανού. Η πρόκριση εν τέλει κρίθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου

Αναλυτικά η διαδικασία των πέναλτι

Μέμιτς άστοχος (0-0)

Καλάμπρια άστοχος (0-0)

Χροσόφσκι εύστοχο (1-0)

Πελίστρι 1-1

Βιζίνσκι 2-1

Τζούριτσιτς 2-2

Σουαρέ άουτ

Σφιντέρσκι 2-3

Βαλέντα 3-3

Πάντοβιτς 3-4

Βικτόρια Πλζεν: Βιγκέλε, Ντουέ, Γιέμελκα (Αντού 46'), Σπασίλ (Σόικα 82'), Σουαρέ, Λαβάλ (Βύντρα 82'), Τσερβ (Βαλέντα 82'), Χροσόβσκι, Μέμιτς, Λάντρα (Πάνος 100'), Βισίνσκι

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Τουμπά (Ερνάντεθ 91'), Κυριακόπουλος, Ρενάτο (Σφιντέρσκι 109'), Μπακασέτας (Τσέριν 89'), Ταμπόρδα (Πελίστρι 76'), Ζαρουρί (Τζούρισιτς 46'), Τεττέη (Πάντοβιτς 116')