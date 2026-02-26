Live η δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στη Πλζεν για τα playoffs του Europa League
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Τσεχία για να αντιμετωπίσει την Βικτόρια Πλζεν, με σκοπό την πρόκριση στους «16» του Europa League.
Παράταση στο ευρωπαϊκό του ταξίδι θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 19:45) στη Τσεχία. Οι «πράσινοι» διασταυρώνουν τα ξίφη τους με την Βικτόρια Πλζεν, στον επαναληπτικό του 2-2 στο ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League, αναζητώντας μια μεγάλη πρόκριση που θα «γλυκάνει» μια άκρως προβληματική σεζόν για όλο τον οργανισμό. Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πως μια πρόκριση απέναντι στη Πλζεν θα του δώσει πολύτιμο χρόνο, αποβάλλοντας ταυτόχρονα μεγάλο μέρος της πίεσης προς το πρόσωπο του.
Οι εντεκάδες
Βικτόρια Πλζεν: Βιγκέλε, Ντουέ, Γιέμελκα, Σπασίλ, Σουαρέ, Λαβάλ, Τσερβ, Χροσόβσκι, Μέμιτς, Λάντρα, Βισίνσκι
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τεττέη
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ματς στο Athletiko.gr