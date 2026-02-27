Ράφα Μπενίτεθ, δείξε τον δρόμο: Ο Ισπανός μετρά 11 στις 13 προκρίσεις σε ευρωπαϊκά νοκ-άουτ

Με επική εμφάνιση και πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στους «16» του Europa League για πρώτη φορά μετά το 2010 και τα ματς με τη Σταντάρ Λιέγης.

Το «τριφύλλι» άντεξε παρότι έβγαλε την μισή παράταση αγωνιζόμενο με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ και πήρε μια τεράστια πρόκριση, περιμένοντας πλέον μία εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2).

Το μεγάλο «όπλο» των «πράσινων» είναι ο άνθρωπος του πάγκου. Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει το απόλυτο know how στις ευρωπαϊκές προκρίσεις, ειδικά στους πρώτους γύρους των νοκ άουτ. Ο Ισπανός τεχνικός μετρά 11 προκρίσεις σε 13 αντίστοιχες σειρές, επίδοση που εντυπωσιάζει και που ελάχιστοι προπονητές κατέχουν στο «βιογραφικό» τους.

Το εντυπωσιακό 11/13 του Μπενίτεθ

Με τη Βαλένθια

2001/02 – «16» UEFA Cup – Πρόκριση επί της Σερβέτ

2002/03 – Προημιτελικά Champions League – Αποκλεισμός από την Ίντερ

2003/04 – «16» UEFA Cup – Πρόκριση επί της Γκεντσλερμπιρλιγκί (κατάκτηση)

Με τη Λίβερπουλ

2004/05 – «16» Champions League – Πρόκριση επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν (κατάκτηση)

2005/06 – «16» Champions League – Αποκλεισμός από την Μπενφίκα

2006/07 – «16» Champions League – Πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα (φιναλίστ)

2007/08 – «16» Champions League – Πρόκριση επί της Ίντερ

2008/09 – «16» Champions League – Πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης

2009/10 – Europa League – Πρόκριση επί της Ουνιρέα Ουρζιτσένι

Με την Τσέλσι

2012/13 – Europa League – Πρόκριση επί της Σπάρτα Πράγας (κατάκτηση)

Με τη Νάπολι

2013/14 – Europa League – Πρόκριση επί της Σουόνσι

2014/15 – Europa League – Πρόκριση επί της Τράμπζονσπορ

Με τον Παναθηναϊκό