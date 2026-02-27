Champions League: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Oι «τιτανομαχίες» της κληρωτίδας
Δείτε αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σημερινή κλήρωση (27/2) για τη φάση των «16» του Champions League.
Η κληρωτίδα στη Νιόν ανέδειξε σπουδαίες αναμετρήσεις για τη φάση των «16» του Champions League, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται για την πορεία προς τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Το ζευγάρι που κλέβει την παράσταση είναι αναμφίβολα το Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μάχες Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι και Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα.
Τα υπόλοιπα ζευγάρια συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Αταλάντα – Μπάγερν, Λεβερκούζεν – Άρσεναλ, Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ, Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ και Ατλέτικο – Τότεναμ.
Οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το διήμερο 10-11 Μαρτίου, ενώ οι επαναληπτικοί που θα κρίνουν τα εισιτήρια για τα προημιτελικά θα διεξαχθούν στις 17-18 Μαρτίου.
Tα ζευγάρια της φάσης των «16»
- Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο/Γκλιμτ
- Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι
- Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα
- Λίβερπουλ - Γαλατασαράι
- Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης
- Μπάγερν Μονάχου - Αταλάντα
- Άρσεναλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν