Οι ώρες και τα κανάλια όλης της δράσης των playoffs του Champions League

Το Champions League επιστρέφει την Τρίτη (10/03) στη δράση, οπότε διεξάγονται οι τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις για τη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το μενού περιλαμβάνει αμφίρροπα παιχνίδια και, φυσικά, τα βλέμματα θα στραφούν στο ζευγάρι Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα. Η σέντρα θα γίνει στις 22:00 και η τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2 HD.

Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής στα playoffs θα ανοίξει στις 19:45 με τον αγώνα Γαλατασαράι - Λίβερπουλ. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2 HD.

Στις 22:00 η Μπάγερν Μονάχου θα δοκιμαστεί στην έδρα της αξιόμαχης Αταλάντα. Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το Cosmote Sport 3 HD.

Την ίδια ώρα (22:00) η Ατλέτικο Μαδρίτης θα φιλοξενήσει την Τότεναμ με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των playoffs του Champions League:

Τρίτη 10 Μαρτίου

19:45 Γαλατασαράι - Λίβερπουλ

22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα

22:00 Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ

Τετάρτη 11 Μαρτίου