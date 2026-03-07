Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην ΑΕΛ Νοvibet

Ένα γκολ ήταν αρκετό! Η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με τον Μουκουντί στο 5', έχασε πέναλτι με τον Γιόβιτς στο 56', αγχώθηκε τα τελευταία λεπτά αλλά πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στην αξίομαχη ΑΕΛ Νοvibet. Με το αποτέλεσμα αυτό η Ένωση ανέβηκε μόνη πρώτη στους 56 βαθμούς και στο +3 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που διασταυρώνουν αύριο (8/3, 21:00) τα ξίφη τους στο Φαληρικό στάδιο

Στο παιχνίδι που προηγήθηκε Άρης και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι Θεσσαλονικείς αστόχησαν δύο φορές από το σημείο του πέναλτι με Ράτσιτς (8'), Μορόν (77') και παρότι έπαιζαν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολή του Γκαρέ στο πρώτο ημίχρονο (40'), σπατάλησαν ευκαιρίες για να πάρουν το τρίποντο και να κλειδώσουν τη συμμετοχή του στα playoff 5-8.

Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο (7/3)

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή (8/3)

Αστέρας ΑΚΤΟR - Πανσερραϊκός 16:00

Βόλος - ΟΦΗ 17:00

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00