Σάντσεθ Μαρτίνεθ: Ποιος είναι ο ελίτ διατητής που θα σφυρίξει το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ κρίθηκε από την ΚΕΔ ως ο καταλληλότερος για να διαιτητεύσει το κρίσιμο ντέρμπι της Κυριακής (08/03, 21:00) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League και ο FLASH καταγράφει το παρελθόν του στην Ελλάδα, τις πρόσφατες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην πατρίδα του μετά από ένα αμφιλεγόμενο σφύριγμα στον αγώνα της Εσπανιόλ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τον προσωπικό του αγώνα για να συμπεριληφθεί στους πίνακες των διαιτητών του Μουντιάλ της Αμερικής, αλλά και την εμπειρία του στο Champions League, που λίγο έλειψε να τα κάνει... θάλασσα.

«Ασταθής» η σεζόν του ως τώρα

Ο 42χρονος διεθνής ρέφερι βρίθει από εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο και κατατάσσεται από την UEFA στην κατηγορία των «ελίτ», όμως πασχίζει να εξασφαλίσει μία θέση για το επερχόμενο Μουντιάλ, καθώς αποχώρησε από τη χώρα της Ιβηρικής για να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20, ωστόσο ένας τραυματισμός του στη 2η αγωνιστική των ομίλων, του στέρησε πολύτιμο χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, και πιο συγκεκριμένα από το «ElDesmarque», ο Σάντσεθ βιώνει μία «εντελώς ανώμαλη σεζόν για εκείνον».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ασούμπιο, ο αναλυτής διαιτησίας του έγκριτου Μέσου, ο Ισπανός ρέφερι στερείται σταθερότητας, καθώς φέτος σφύριξε μόνο μέχρι την 5η αγωνιστική της La Liga, πριν αποχωρήσει για το εξωτερικό.

Το δημοσίευμα του ElDesmarque για τον διαιτητή του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Printscreen

«Από την 5η έως την 11η αγωνιστική σταματήσαμε να τον βλέπουμε στο εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20. Διαιτήτευσε τον πρώτο του αγώνα εκεί, αλλά στο δεύτερο τραυματίστηκε στην προθέρμανση του αγώνα Αυστραλία–Αργεντινή. Δεν μπόρεσε να διαιτητεύσει άλλα παιχνίδια και επέστρεψε στην Ισπανία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως για τον Σάντσεθ, ο τραυματισμός αυτός του στέρησε μία πολύτιμη ευκαιρία.

Γιατί προκάλεσε αναταραχή στην Ισπανία

Πρόσφατες... ανορθογραφίες στους αγώνες, που κλήθηκε να σφυρίξει έχουν αντιστρέψει το κλίμα εναντίον του, καθώς όπως αναπαράγουν τα ισπανικά Μέσα, ο Σάντσεθ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής.

Σύμφωνα με τον Ασούμπιο, ο 42χρονος δεν έδωσε ένα πέναλτι στην Εσπανιόλ παρά το γεγονός πως το VAR τον κάλεσε για να εξετάσει τη φάση. Πρόκειται για μία φάση, που οι τηλεοπτικοί αναλυτές διαιτησίας θεωρούν πως έπρεπε να είχε καταλογίσει την παράβαση.

Το δημοσίευμα του ElDesmarque για τον διαιτητή του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και η ανάλυση για το πέναλτι της Εσπανιόλ. Printscreen

«Βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής επειδή δεν έδωσε πέναλτι στην Εσπανιόλ. Τον έστειλαν να δει τη φάση στο VAR κατά τη διάρκεια του αγώνα και παρ’ όλα αυτά δεν το καταλόγισε. Η CTA (Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών) σχολίασε στην εκπομπή “Tiempo de Revisión” ότι έπρεπε να είχε δοθεί.», υπογράμμισε ο αναλυτής.

Τι έκανε στο επόμενο ματς της La Liga

Ο Σάντσεθ επανήλθε μετά την αστοχία στο παιχνίδι της Εσπανιόλ με τη Ράγιο για τη 15η αγωνιστική, αναλαμβάνοντας να σφυρίξει το παιχνίδι της Σεβίλλης με τη Θέλτα.

Όπως αναφέρει ο Ασούμπιο, σε αυτό το ματς διατήρησε τον έλεγχο και ήταν πολύ προσεκτικός στις σημαντικές αποφάσεις, αν και θεωρήθηκε αυστηρός, καταλογίζοντας ίσως περισσότερα φάουλ από αυτά που θα έπρεπε.

«Ήταν πολύ αυστηρός στα φάουλ, αλλά πήρε σωστά την πιο σημαντική απόφαση», τόνισε ο ειδικός.

«Φάλτσο» το σφύριγμα στο Champions League - «Σωτήρας» ο VAR

Η πρόσφατη εμφάνιση του Σάντσεθ το βράδυ της Τετάρτης (25/02) για το Champions League συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις.

Ο 42χρονος Ισπανός κλήθηκε να διαχειριστεί μία πολύ κρίσιμη φάση, που αποδείχθηκε καθοριστική για το ποιος θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς στις καθυστερήσεις του αγώνα της Αταλάντα με τη Ντόρτμουντ, διαπιστώθηκε επαφή στη μεγαλή περιοχή.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στη διεκδίκηση, έδειξε κόρνερ. Όμως ο VAR τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, Μπενσεμπαϊνί, σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του και βρήκε τον Κρστοβιτς της Αταλάντα στο κεφάλι.

Το δημοσίευμα της ισπανικής Sport για το λάθος του Σάντσεθ στο Champions League. Printscreen

Σύμφωνα με την ισπανική Sport, ο Σάντσεθ κατέληξε εν τέλει στη σωστή απόφαση, έπειτα από παρέμβαση του VAR, όμως το γεγονός πως ο 42χρονος έδειξε κόρνερ, αντί για πέναλτι, αν και είχε καθαρό οπτικό πεδίο, προκαλεί ανησυχία.

Το παρελθόν του στην Ελλάδα

Ο Ισπανός διαιτητής έχει δώσει το «παρών» για να σφυρίξει στην Ελλάδα μόνο μία φορά. Συμπτωτικά ήταν ένας εντός έδρας αγώνας των «ερυθρολεύκων» εναντίον του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι διεξήχθη την 1η Δεκεμβρίου του 2019 και οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1).

Τότε, ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει πέναλτι για μαρκάρισμα του Ελ Καντουρί στον Ποντένσε, όμως ο Ισπανός έδειξε «παίζετε».

Λίγα λεπτά αργότερα, βέβαια, καταλόγισε την εσχάτη των ποινών, όταν στο 63ο λεπτό ο Πορτογάλος ανατράπηκε από τον Γιαννούλη, με τον Βαλμπουενά να αναλαμβάνει την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Η κούρσα για το Μουντιάλ και η πρόκληση του «Καραϊσκάκης»

Όπως διαπιστώνει ο Ασούμπιο, οι διαιτητές βρίσκονται σε... αναβρασμό ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ και αξιολογούνται συνεχώς. Βρισκόμαστε στην περίοδο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής και σύσσωμη η κοινότητα των ρέφερι παρακολουθεί τις επιδόσεις των ελίτ διαιτητών, που ανταγωνίζονται για μία θέση στους πίνακες της μεγάλης διοργάνωσης.

Από τις 2 έως τις 6 Μαρτίου, η FIFA πραγματοποίησε καμπ διαιτητών και τον επόμενο μήνα η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με την Επιτροπή Διαιτησίας θα ανακοινώσει τους Ισπανούς διαιτητές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο Μουντιάλ.

Η «δοκιμασία» του Σάντσεθ στο ντέρμπι της Κυριακής (08/03) δεν αξιολογείται κρίσιμη μόνο για το διακύβευμα της αναμέτρησης και την κούρσα τίτλου στη Super League, αλλά θεωρείται για τον ίδιο ένα σημαντικό «crash test», που δεν αποκλείεται να κρίνει τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κατά συνέπεια, ο 42χρονος Ισπανός αναμένεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις κρίσιμες αποφάσεις, χρησιμοποιώντας τη χρήσιμη εμπειρία του Champions League, άρα και λειτουργώντας σε συνεργασία με τους αρμόδιους διαιτητές για το VAR.