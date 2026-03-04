Ολυμπιακός: Οι αριθμοί πίσω από τη δυστοκία του εκρηκτικού Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, επενδύοντας σε έναν 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ με ξεκάθαρα στοιχεία «πάνω ραφιού». Από τα πρώτα του λεπτά στο λιμάνι έγινε φανερό ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή με εκρηκτικότητα, ένταση στο ένας εναντίον ενός και διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες.



Ο Λουίζ ανοίγει χώρους για τον εαυτό του, επιτίθεται με συνέπεια στον αντίπαλο μπακ και αναζητά την τελική ενέργεια. Κάπου εδώ, όμως, εντοπίζεται και το βασικό ζήτημα. Η αποτελεσματικότητα. Παρά τη διαρκή του δραστηριότητα, ο Βραζιλιάνος μετρά έως τώρα επτά συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League χωρίς γκολ ή ασίστ, κάτι που , ειδικά βάσει δυναμικής της πλειοψηφίας των αντιπάλων του ελληνικού πρωταθλήματος που έχει αντιμετωπίσει ως τώρα, μοιάζει παράδοξο.



Στη Stoiximan Super League έχει καταγράψει πέντε εμφανίσεις και 293 λεπτά συμμετοχής. Το ντεμπούτο του ήρθε απέναντι στην ΑΕΚ στην «Allwyn Arena», όπου κέρδισε το πέναλτι της ισοφάρισης και είχε ένα σουτ. Στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα AKTOR, μπήκε ξανά ως αλλαγή και κατέγραψε δύο τελικές προσπάθειες.

Το πρώτο του ματς ως βασικός στο πρωτάθλημα ήταν στο 0-0 με τον Λεβαδειακό, όπου ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με πέντε σουτ και ένα δοκάρι. Ακολούθησε το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης», το πιο παραγωγικό του μέχρι στιγμής με 10 σουτ και 57 ενέργειες με την μπάλα. Κι όμως, ούτε εκεί ήρθε το γκολ ή η ασίστ, την ώρα που ο Γιουσούφ Γιαζίτσι σκόραρε μόλις σε 7' αφού πέρασε στη θέση του.



Η ελληνική του διαδρομή έκλεισε ,μέχρι στιγμής, στις Σέρρες, απέναντι στον Πανσερραϊκό. Ξανά βασικός, ξανά δραστήριος, με τρία σουτ, ξανά χωρίς γκολ.

Eurokinissi

Η δυστοκία δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Στα δύο παιχνίδια με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα play-offs του Champions League, ο Λουίζ πέρασε ως αλλαγή και στα δύο. Στο Φάληρο είχε ένα σουτ, ενώ στη Γερμανία ήταν κινητικός, με δύο τελικές και πολλές ενέργειες, χωρίς όμως να αλλάξει τη στατιστική του.



Συνολικά, ο Αντρέ Λουίζ έχει φτάσει τις 24 τελικές προσπάθειες με τη φανέλα του Ολυμπιακού χωρίς να βρει δίχτυα. Οι ικανότητές του, ωστόσο, δεν αμφισβητούνται. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που είχε μπει στα ραντάρ της Μπενφίκα και των μεγάλων της Πορτογαλίας, με εκτιμώμενη προοπτική μεταγραφής που άγγιζε τα 20 εκατομμύρια ευρώ.



Ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του έναν εξτρέμ με σπάνια προσόντα για το ελληνικό επίπεδο και όχι μόνο. Αν ο Λουίζ βελτιώσει την τελική του προσπάθεια και μετατρέψει την ένταση και την ποιότητά του σε αριθμούς, τότε όλα δείχνουν πως μπορεί να κάνει τη διαφορά.