Μπετανκόρ για τα λάθη της εφηβείας του: «Ήμουν σε λάθος δρόμο, με τον τζόγο και το αλκοόλ»

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται δανεικός στην Αλμπαθέτε, Χεφτέ Μπετανκόρ ήταν σχεδόν άγνωστος στους Ισπανούς. Όμως, χάρη στα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, με τα οποία η ομάδα του απέκλεισε τους «μερένχες» από το Κύπελλο Ισπανίας, το όνομά του άρχισε να αντηχεί παντού και να συγκεντρώνει αμέτρητα πρωτοσέλιδα στα αθλητικά Μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας.

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ, σε συνέντευξή του σε Μέσο στην πατρίδα του, αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει για τις κακοτοπιές που περνούσε η ζωή του όταν ήταν έφηβος. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο 32χρονος φορ, ήταν η βοήθεια της ψυχολόγου του, με την οποία εξακολουθεί να συνεργάζεται μέχρι σήμερα, που έσωσε την του καριέρα του.

«Στη ζωή δεν έβγαιναν τα πράγματα όπως έπρεπε. Δεν πιστεύω ότι έκανα τα σωστά στη προσωπική μου ζωή. Τότε, κάθισα με τους γονείς μου και με τη γυναίκα μου και αποφάσισα να σταματήσω. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλός άνθρωπος και να έχεις τις αξίες που μου έχουν εμφυσήσει οι γονείς μου από μικρό», ξεκίνησε να λέει ο επιθετικός της Αλμπαθέτε στο κανάλι YouTube του «Feeberse».

Συνέχισε: «Τότε δεν το έκανα. Το μυαλό μου πήγαινε αλλού και δεν θα έπρεπε. Δουλεύω πολύ με την ψυχολόγο μου μέχρι και σήμερα. Αφιερώνω χρόνο στη δουλειά για να ξεφεύγω λίγο από το ποδόσφαιρο, να μην σκέφτομαι και να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Μέχρι που μετά μου δόθηκε μια ευκαιρία στην Αυστρία, βλέπουμε ότι είμαι καλά ή ότι βελτιωνόμαστε και τη χρησιμοποιούμε – και έτσι συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Δεν είμαι τύπος που βγαίνει πολύ στα πάρτι, δεν μου αρέσει, αλλά εκείνη την περίοδο πήγαινα σε λάθος δρόμους, όπως πολλοί έφηβοι – σε τζόγο, αλκοόλ… Δεν ήθελα αυτή τη ζωή, οπότε σταμάτησα και ωρίμασα. Στο τέλος κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Οι παρέες μπορούν να σου λένε ό,τι θέλουν, αλλά ο κυρίαρχος είσαι εσύ. Αυτό που έκανα λάθος ήταν δικό μου λάθος», ξεκαθάρισε κλείνοντας.