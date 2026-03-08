Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0: Δεν ρίσκαρε κανείς και κέρδισε η... ΑΕΚ

Πραγματικό ντέρμπι... τίτλου με τα όλα του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έληξαν ισόπαλοι 0-0, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μονομαχίες, ανοιγμένα κεφάλια και λίγες κλασικές ευκαιρίες, έβγαλαν κερδισμένη την ΑΕΚ που άφησε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο -2 στην δεύτερη θέση.

Το ματς

Με τρελό ρυθμό ξεκίνησε το ντέρμπι στο Φάληρο, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία τελική μέσα από την περιοχή ήδη στο 5'. Ο ΠΑΟΚ με κεφαλιά του Οζντόεφ έπειτα από στημένη μπάλα και ο Ολυμπιακός με τον Ντιόγκο Νασιμέντο έπειτα από σέντρα του Ζέλσον Μαρτίνς.

Περισσότερο ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που έψαξε το γρήγορο γκολ, καθώς ακολούθησαν τελικές με Ρέτσο και Ντάνι Γκαρθία αντίστοιχα. Οι ερυθρόλευκοι ήθελαν να εκμεταλλευτούν την ορμή της έδρας για ένα ιδανικό ξεκίνημα.

Το παιχνίδι πήγε πολύ στην ένταση και τις μονομαχίες, ένα ντέρμπι με τα όλα του. Με τον Ολυμπιακό να έχει ελαφρώς κερδίσει τη μάχη του κέντρου και τον ΠΑΟΚ να το κρατάει σε σχετική ισορροπία ανά διαστήματα χάρη στη μαχητικότητα του νεαρού Χατσίδη.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν την πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία στο ματς, με την κεφαλιά του Τσικίνιο να περνάει λίγο άουτ μετά από σέντρα του Μπρούνο στο 26', για να ακολουθήσει το χαμένο τετ α τετ του Γερεμέγεφ στο 27' μετά από πάσα του Χόρχε Σάντσεθ. Δύο κλασικές ευκαιρίες για κάθε ομάδα μέσα σε ένα λεπτό, σε ένα τρελό ημίωρο που το μόνο που έλειπε ήταν το γκολ.

Χωρίς τέρματα και χωρίς τελική στην εστία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος, το οποίο άρχισε με ένταση και μηδενικά ρίσκα.

Μονομαχίες, ανοιγμένα κεφάλια και τάκλιν με τα... χίλια. Ένα πραγματικό ντέρμπι τίτλου για μια ώρα στο Φάληρο.

Ο Δικέφαλος είχε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 65', με τον Τάισον να βρίσκει τον Κωνσταντέλια. Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε πάνω στη γραμμή από τον Πιρόλα.



Ο Ολυμπιακός απάντησε ένα λεπτό αργότερα, στο 66', με το δυνατό σουτ του Ταρέμι πάνω στον Τσιφτσή, με τον Ταρέμι να αστοχεί στη συνέχεια στο ριμπάουντ από πλάγια θέση.

Στο 76' ο Ελ Καμπί βρέθηκε φάτσα με τον Τσιφτσή, σούταρε δυνατά με τον κίπερ του ΠΑΟΚ να του λέει όχι. Ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε σουτ του Ποντένσε με τον Κεντζίορα να βάζει το σώμα του με αυτοθυσία και να σταματά τον Πορτογάλο.

Το 0-0 έμεινε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση με 54 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ (56 β.).

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο (65′ Ποντένσε), Τσικίνιο (65′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (82′ Καμαρά), Οζντόεβ (75′ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65′ Τάισον), Ιβανούσετς (65′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (81′ Ντεσπόντοβ), Γερεμέγεφ.