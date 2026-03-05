Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Φλαμένγκο

Έναν παλιό μας γνώριμο, τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Λεονάρντο Ζαρντίμ, προσέλαβε η Φλαμένγκο, για να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ομάδας, μετά την απομάκρυνση του Φιλίπε Λουίς.

Ο Βραζιλιάνος προπονητής μέσα σε 1,5 χρόνο παρουσίας στην άκρη του πάγκου της βραζιλιάνικης ομάδας κατάφερε να κατακτήσει επτά τίτλους. Παρ' όλα αυτά, το κάκιστο ξεκίνημα στην σεζόν με τις συνεχόμενες ήττες και την απώλεια δύο τίτλων (του Super Cup και του Recopa Sudamericana), εξώθησαν τις δύο πλευρές στο «διαζύγιο».

Ο άλλοτε τεχνικός των «ερυθρόλευκων» από την άλλη, είχε αποχωρήσει από την Κρουζέιρο στις 15 Δεκεμβρίου και από τότε κυκλοφορούσε... ελεύθερος. Πλέον, θα αναλάβει τα ηνία στους πρωταθλητές της Λατινικής Αμερικής, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027.

O novo comandante do Mengão, Leonardo Jardim, assinou e recebeu o Manto Sagrado do Diretor de Futebol, José Boto! ✍️🟥⬛️#BemVindo pic.twitter.com/8D1Jrju2iW — Flamengo (@Flamengo) March 4, 2026

Ο 51χρονος έπιασε αμέσως δουλειά, αναλαμβάνοντας να καθοδηγήσει τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου από την Νότια Αμερική στην προπόνηση της Τετάρτης (04/03), με την ομάδα να προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Carioca Taca Guanabara, το πρωτάθλημα για τις ομάδες του Ρίο, απέναντι στην Φλουμινένσε, την Κυριακή (08/03, 23:00).

Fotografias do primeiro treinamento de Leonardo Jardim no Ninho do Urubu! 📸 #Treino pic.twitter.com/voUb89IuYU — Flamengo (@Flamengo) March 4, 2026

Ο Πορτογάλος προπονητής έχει περάσει από τον πάγκο του Ολυμπιακού για ένα εξάμηνο, από το καλοκαίρι του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, έχοντας σε 26 αγώνες 2,42 πόντους ανά αγώνα. Συνολικά σε 26 αγώνες είχε 20 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πετύχει τότε 55 γκολ και είχαν δεχθεί 19. Πέραν του Ολυμπιακού, ο Ζαρντίμ έχει προπονήσει και τις Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Αλ Χιλάλ, Αλ Άιν, Μπράγκα, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του ως πρώτος προπονητής το 2003 ως τεχνικός της Καμάτσα.