Τρομερό σκηνικό στην Βραζιλία: Τερματοφύλακας κουρευόταν κατά την διάρκεια συνέντευξης

Ο πρώην τερματοφύλακας της Νοτιγχαμ Φορεστ, Κάρλος Μιγκέλ, έδωσε μια από τις πιο περίεργες ποδοσφαιρικές στιγμές του 2026, αλλάζοντας το λουκ του στο γήπεδο, ενώ έδινε συνέντευξη.



Ο 27χρονος Βραζιλιάνος έδωσε συνέντευξη στην βραζιλιάνικη τηλεόραση μετά την νίκη της ομάδας του απέναντι στην Σάο Πάολο, η οποία της έδωσε το Καμπεονάτο Παουλίστα.



Ο Μιγκέλ εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ το καλοκαίρι του 2024 από την Κορίνθιανς, αλλά μετά από μια σεζόν στο Σίτι Γκράουντ στην οποία δεν κατάφερε να πάρει συμμετοχές στο πρωτάθλημα, παίζοντας μόνο δύο φορές στο Κύπελλο Αγγλίας και μία φορά στο Λιγκ Καπ, επέστρεψε στη γενέτειρά του την Βραζιλία και εντάχθηκε στην Παλμέιρας.





Εκεί, έχει άμεση συμμετοχή, παίζοντας εννέα φορές στο δρόμο για τον τίτλο, καθώς και τέσσερις αγώνες στη βραζιλιάνικη λίγκα με την Παλμέιρας να βρίσκεται στην κορυφή, πάνω από την τοπική της αντίπαλο, Σάο Πάολο, λόγω της διαφοράς τερμάτων.