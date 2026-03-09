Ο Χουλκ ζήτησε συγγνώμη για τα επεισόδια στον τελικό με την Κρουζέιρο - «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο αρχηγός της Ατλέτικο Μινέιρο και αρνητικός πρωταγωνιστής της γενικής σύρραξης στον τελικό του Πρωταθλήματος της Πολιτείας Μίνας Ζεράις, Χουλκ απολογήθηκε δημόσια για τα θλιβερά γεγονότα της Κυριακής (08/03), που οδήγησαν στην αποβολή συνολικά 23 ποδοσφαιριστών.

Ο πολύπειρος πρώην διεθνής Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα συλλόγων από την Ευρώπη, όπως η Πόρτο και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ζητάει συγγνώμη.

Ο 39χρονος Χουλκ ανέφερε πως οι στιγμές αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες του ποδοσφαίρου και υπογράμμισε πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του. Τέλος, δήλωσε πως σέβεται τους θεατές και τους φιλάθλους το ποδοσφαίρου, αλλά και το ίδιο το άθλημα, τονίζοντας πως αυτό δεν ήταν το παράδειγμα που πρέπει να δίνουν οι αθλητές στα νέα παιδιά.

Η δημόσια συγγνώμη του Χουλκ

«Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στον χθεσινό (08/03) αγώνα δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες που πρέπει να πρεσβεύει το ποδόσφαιρο. Η αντιπαλότητα είναι μέρος του παιχνιδιού, όμως ο σεβασμός οφείλει να κυριαρχεί πάνω από τα υπόλοιπα συναισθήματα.

Ζητώ συγγνώμη από όλους τους θεατές που παρακολούθησαν τον αγώνα στο γήπεδο, σε εκείνους που το είδαν στην τηλεόραση και ειδικά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο ως έμπνευση. Αυτά που είδαμε στο χορτάρι δεν είναι το παράδειγμα που θέλουμε να δώσουμε.

Αναλαμβάνω τις ευθύνες για τις πράξεις μου και μετανιώνω εκείνη τη στιγμή. Είμαι σίγουρος πως πολλοί από τους παίκτες που συνεπλάκησαν είναι άνθρωποι και άνδρες με προσωπικότητα και χαρακτήρα, που έχουν οικογένειες, που είναι υπεύθυνοι και που ποτέ δε θα έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να βλάψουν σωματικά και να κάνουν κακό σε κανέναν.

Κάνουμε λάθη, όμως επίσης πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να μαθαίνουμε από αυτά. Μακάρι αυτό το περιστατικό (επεισόδιο) να λειτουργήσει ως ευκαιρία να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας.

Προχωράμε παρακάτω, σεβόμενοι το ποδόσφαιρο και όλους όσοι αγαπάνε αυτό το άθλημα».