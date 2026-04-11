Απίστευτο: Πώς ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, Χουλκ, έχασε 6 κιλά σε έναν αγώνα

Ο Χούλκ κατάφερε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να καταφέρουν με δουλειά και ιδρώτα μηνών.

Συγκεκριμένα ο 39χρονος ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μινέιρο σε μια αναμέτρηση με την Τομπένσε για το Καμπεονάτο Μινεϊράο το 2023, έχασε 6 ολόκληρα κιλά σε ένα πρωινό, καθώς ο αγώνας διεξαγόταν στις 11 το πρωί σε συνθήκες απίστευτου καύσωνα. Βέβαια τα κιλά που έχασε ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής της Πόρτο δεν ήταν λίπος αλλά υγρά, κάτι που, σύμφωνα με τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας, Ρομπέρτο Κιάρι, οφείλεται στη γενετική προδιάθεση του Χουλκ να ιδρώνει περισσότερο από τον μέσο αθλητή.

🚨🤯 Hulk lost nearly 6 kilos after completing 90 minutes in the scorching morning heat during the Campeonato Mineiro match between Tombense and Atlético Mineiro.



— Before the match: 97.7 kg

— After the match: 91.9 kg



The club itself confirmed the figures.



Ο Χούλκ πρίν το ματς ζυγίστηκε 97,7 κιλά ενώ μετά την αναμέτρηση η ζυγαριά έδειξε 91,9. Να σημειώσουμε πως μια απώλεια τόσων υγρών για τον μέσο άνθρωπο είναι άκρως επικίνδυνο, όχι όμως για τον Χούλκ.