Ποια είναι η... καυτή «βασίλισσα» του φετινού καρναβαλιού - Είναι σύντροφος γνωστού ποδοσφαιριστή

Η επιχειρηματίας και mega-influencer Βιρτζίνια Φονσέκα πραγματοποίησε το πολυσυζητημένο ντεμπούτο της ως βασίλισσα του Καρναβαλιού για τη σχολή σάμπα Acadêmicos do Grande Rio, στην τελευταία και πιο λαμπερή βραδιά των παρελάσεων της Special Group στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ντυμένη με μια εκθαμβωτική κόκκινη δημιουργία με διαφάνειες, στρας και φτερά, η Φονσέκα διέσχισε τα 700 μέτρα του Σαμποδρόμιου ως επικεφαλής των περίπου 300 κρουστών της «Invocada», του περίφημου τμήματος κρουστών της Grande Rio.

Στολή-υπερπαραγωγή με 60.000 κρυστάλλους

Imago

Η στολή της, που κρατήθηκε μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή, περιλάμβανε: 60.000 κρυστάλλους, στέμμα, στολίδι 12 κιλών με φτερά έως δύο μέτρα, ανακυκλωμένα υλικά, φώτα LED για ειδικά οπτικά εφέ και πολλά ακόμη που δε γνωρίζουμε.

Παρά το βάρος της ευθύνης και της στολής, η Φονσέκα εμφανίστηκε χαμογελαστή, αν και εμφανώς φορτισμένη, διατηρώντας τον ρυθμό που είχε δουλέψει επί εβδομάδες στις πρόβες, αποσπώντας έντονο χειροκρότημα.

Σκιά διαμάχης και υψηλές προσδοκίες

Tribuna Hoje/ Η Paolla Oliveira

Η επιλογή της ως αντικαταστάτρια της δημοφιλούς ηθοποιού Paolla Oliveira προκάλεσε έντονες αντιδράσεις πριν ακόμη εμφανιστεί στην πασαρέλα.

Η άφιξή της στο Σαμποδρόμιο δημιούργησε αναταραχή ανάμεσα σε φωτογράφους και προσωπικό ασφαλείας, με το κοινό να αντιδρά τόσο με ζητωκραυγές όσο και με αποδοκιμασίες.

Η σχέση με τον Βινίσιους

Reuters

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα με 54 εκατομμύρια ακολούθους η Φονσέκα βρίσκεται συχνά στα φώτα της δημοσιότητας λόγω της σχέσης της με τον επιθετικό της Ρεάλ, Βινίσιους.

«Αγάπη μου, είμαι τόσο νευρική», του είπε. Η απάντησή του ήταν καθησυχαστική: «Αυτό το κρύο στο στομάχι είναι φυσιολογικό και ωραίο». Ως ένδειξη στήριξης και αφιέρωσης, η βασίλισσα του καρναβαλιού φόρεσε piercing σε δόντι με τον αριθμό 7 (τον αριθμό της φανέλας του Βινίσιους).

