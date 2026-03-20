Βραζιλία: Ανατριχιαστικός τραυματισμός για τον Μάρλον της Γκρέμιο

Σοβαρό πλήγμα για τη Γκρέμιο, καθώς ο Μάρλον τραυματίστηκε σοβαρά στη νίκη με 2-0 απέναντι στη Βιτόρια για το πρωτάθλημα Βραζιλίας.

Ο 28χρονος αμυντικός συγκρούστηκε δυνατά με αντίπαλο και στην πτώση προσγειώθηκε άτσαλα πάνω στον δεξιό του αστράγαλο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα και ρήξη συνδέσμων σε μία φάση που «πάγωσε» τους πάντες στο γήπεδο. Συμπαίκτες και αντίπαλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, αντικρίζοντας τον σοκαριστικό τραυματισμό του άτυχου ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο τραυματισμός κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρός, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία τουλάχιστον οκτώ μηνών από την αγωνιστική δράση, γεγονός που αλλάζει τα πλάνα της ομάδας για τη συνέχεια της σεζόν.

