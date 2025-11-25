Συγκλονίζει ο Εβρά: «Έπαιρνα 38 χάπια την μέρα, μόνο πέντε φορές ένιωσα υγιής...»

Αρκετοί ποδοσφαιριστές, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής τους καριέρας. Ακόμη κι εκείνοι που έχουν μια σπουδαία καριέρα στο βιογραφικό τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Πατρίς Εβρά.

Ο Γάλλος αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία για την καριέρα του. Ο παλαίμαχος μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά το γεγονός πως έχει αγωνιστεί σε παραπάνω από 700 επαγγελματικά παιχνίδια ποδοσφαίρου, δήλωσε πως μόνο πέντε φορές στην καριέρα του ένιωσε υγιής.

Κι αυτό γιατί αντιμετώπιζε προβλήματα με πόνους και φλεγμονές. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος, για να μπορέσει να συνεχίσει έπαιρνε 38 παυσίπονα την μέρα. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως μετά την απόσυρση του, ο πρώην ποδοσφαιριστής είναι επενδυτής σε μια εταιρεία που ονομάζεται KURK. Η συγκεκριμένη εταιρεία προωθεί φυσικές λύσεις αντιμετώπισης για πόνους και φλεγμονές.