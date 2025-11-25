Γκέιγ: Η πρώτη «αντίδραση» στο Instagram μετά την σφαλιάρα και τον καυγά με τον Κιν

Η Έβερτον πήρε παλικαρίσιο «τρίποντο» στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας με 0-1, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για περίπου 80 λεπτά αγώνα, μετά την αδιανόητη αποβολή του Ιντρίσα Γκέιγ από το 14ο λεπτό της συνάντησης.

Συγκεκριμένα, στο στο 13ο λεπτό ο Σενεγαλέζος μέσος αποβλήθηκε για σφαλιάρα στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν. Ο Γκέιγ ήταν δυσαρεστημένος από μια αμυντική προσπάθεια του στόπερ των «ζαχαρωτών» και τον πλησίασε για να του τα... χώσει σε έντονο ύφος. Σύντομα, η κατάσταση ξέφυγε και ο Γκέιγ χαστούκισε τον συμπαίκτη του, βλέποντας την κόκκινη κάρτα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κίρναν Ντιούσμπερι-Χολ και να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το φινάλε. Με τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ιντρίσα Γκέιγ δημοσίευσε μια μακροσκελή συγγνώμη στην ιστορία του στο Instagram, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την αντίδρασή του.

Idrissa Gueye has apologised for his red card ✋ pic.twitter.com/NmOru1Yevx — Match of the Day (@BBCMOTD) November 24, 2025

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τον συμπαίκτη μου Μάικλ Κιν», έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την αντίδρασή μου. Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό, τους οπαδούς και τον σύλλογο. Αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει ποιος είμαι ή τις αξίες που πρεσβεύω. «Τα συναισθήματα μπορεί να είναι έντονα, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά. Θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram ο Γκέιγ.

Toute la séquence qui mène à l'EXPULSION d'Idrissa Gueye !!! 🤯🤯🤯pic.twitter.com/ruof7XwB0d — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 24, 2025

Μόγιες: «Μου αρέσει όταν οι παίκτες μου μάχονται μεταξύ τους

Μιλώντας στο Sky Sports μετά τον αγώνα, ο Μόγιες δήλωσε: «Μου είπαν ότι οι κανονισμού του παιχνιδιού είναι ότι αν χαστουκίσεις τον ίδιο σου τον παίκτη, μπορεί να μπλέξεις σε μπελάδες. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Μου αρέσει όταν οι παίκτες μου μάχονται μεταξύ τους, αν κάποιος δεν έκανε τη σωστή ενέργεια. Αν θέλεις αυτή τη σκληράδα και την ανθεκτικότητα για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, θέλεις κάποιον να το εφαρμόσει».

Η Έβερτον ανέβηκε στην 11η θέση, έχοντας 18 βαθμούς, του βαθμολογικού πίνακα της Premier League μετά από αυτή τη νίκη και πλέον βρίσκεται μπροστά από την αντίπαλό της Λίβερπουλ σε διαφορά τερμάτων.