Πώς η μεταγραφή του Κέλεχερ στη Μπρέντφορντ αλλάζει την ιστορία μιας μικρής ιρλανδικής ομάδας

Ο Κούιβιν Κέλεχερ το φετινό καλοκαίρι μετακόμισε από το Μέρσεϊσαϊντ και την Λίβερπουλ, στο Λονδίνο, για λογαριασμό της Μπρέντφορντ. Ο Ιρλανδός τερματοφύλακας μετά από μια δεκαετία στην Λίβερπουλ, και αφού κατέκτησε δυο Πρέμιερ Λίγκ και ένα Τσάμπιονς Λίγκ, μεταξύ άλλων, αποφάσισε να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Γράφει ο Κώστας Μπατζώνης

Ο 27χρονος τερματοφύλακας τα τελευταία χρόνια βρισκόταν πίσω από την σκιά του Άλισον, και με τον ερχομό του Μαμαρντασβίλι, κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα είναι δύσκολο για αυτόν να βρει χρόνο συμμετοχής, καθώς ήθελε πλέον να έχει βασικό ρόλο σε μια ομάδα.

Την ευκαιρία αυτή του την έδωσε η Μπρέντφορντ. Οι «μέλισσες» αφού παραχώρησαν τον Μαρκ Φλέκεν στην Λεβερκούζεν, έψαχναν τον αντικαταστάτη του, και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Κέλεχερ, τον οποίο απέκτησαν έναντι 18 εκατομμυρίων λιρών, μαζί με τα μπόνους. Μια κατάσταση win-win θα έλεγε κανείς καθώς η Μπρέντφορντ απέκτησε έναν τερματοφύλακα από την Λίβερπουλ, με παραστάσεις και τίτλους στο παλμαρέ του, και φυσικά την εμπειρία της Πρέμιερ Λίγκ (67 εμφανίσεις συνολικά με τους reds), ενώ ο Ιρλανδός τερματοφύλακας βρήκε μια ομάδα στην Πρέμιερ όπου θα λογίζεται ως ο βασικός της τερματοφύλακας.

Η Ρίνγκμαχον Ρέιντζερς και η μετάλλαξη από φορ σε τερματοφύλακα

Αυτή η μεταγραφή όμως, δεν ήταν win-win μόνο για τον ίδιο και την τωρινή του ομάδα. Πιθανότατα τα μεγαλύτερα πανηγύρια τα έριξαν σε έναν μικρό σύλλογο της Ιρλανδίας. Και εξηγούμε. Ο Κέλεχερ ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Ρίνγκμαχον Ρέιντζερς. Μάλιστα ξεκίνησε ως επιθετικός, και λογιζόταν ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Μέχρι την ηλικία των 14, όταν η ομάδα του δεν είχε τερματοφύλακα, και ο νεαρός τότε Κούιβιν δοκιμάστηκε κάτω από την εστία. Και από τότε δεν έφυγε από αυτήν.

Η κίνηση-ματ από τους Ιρλανδούς που μπορεί να τους αλλάξει την ιστορία

Σε ηλικία 15 ετών σκάουτερ της Λίβερπουλ τον εντοπίζουν και τον εντάσσουν στις ακαδημίες τους, δίνοντας ένα πολύ μικρό ποσό. Ο τότε πρόεδρος, όμως, της Ιρλανδικής ομάδας, κάνει μια κίνηση-ματ. Αποφασίζει και συμφωνεί με την Λίβερπουλ να βάλει μια ρήτρα σε περίπτωση πώλησης του από τους reds, η οποία ήταν του ύψους του 20%. Αυτή η κίνηση ήταν, ναι μεν, έξυπνη καθώς πολλές ομάδες τότε, όπως και τώρα, «ψωνίζουν» ποδοσφαιριστές από μεγαλύτερους συλλόγους στην Αγγλία, ή και το αντίστροφο, όμως δεν είναι πολλοί οι παίκτες που καταφέρνουν να βγουν από μια ακαδημία, να παίξουν σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και να φύγουν με μεταγραφή με πολλά λεφτά.

Όταν ανακοινώθηκε λοιπόν η μεταγραφή του Κέλεχερ στην Μπρέντφορντ, οι άνθρωποι της Ρίνγκμαχον Ρέιντζερς ξέσπασαν σε πανηγύρια, χωρίς να ξέρουν το ακριβές ποσό. Ήξεραν όμως ότι, για τα δεδομένα τους, θα τους άλλαζε την ιστορία και τον σύλλογο. Μάλιστα οι ίδιοι έχουν αποφασίσει πως θα τα εκμεταλλευτούν. Η ομάδα από το Κόρκ μπορεί να ξεκινήσει να χτίζει το μέλλον, και την ανάπτυξη της ομάδας, σε όλα τα επίπεδα, και θα ξεκινήσει χτίζοντας ένα πλήρες ανακαινισμένο επαγγελματικό γήπεδο, θα εξελίξει τα προπονητικά των ακαδημιών αλλά και θα βελτιώσει γενικότερα υποδομές που θα παραπέμπουν σε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα ότι περισσέψει θα μείνει στα ταμεία του συλλόγου, ως ένα καλό ποσό για το μέλλον της ομάδας τους.

Η ανεξίτηλη σχέση Κέλεχερ - Ρίνγκμαχον και το «ευχαριστώ» του Κλοπ

Πάντως όπως οι άνθρωποι της Ρίνγκμαχον στηρίζουν, και φουσκώνουν από υπερηφάνεια για τον Κέλεχερ, έτσι και ο Ιρλανδός τερματοφύλακας δεν ξέχασε ποτέ την ομάδα από όπου ξεκίνησε. Τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Τσέλσι στον τελικό του Λίγκ Καπ, το ματς πήγε στα πέναλτι, και με το σκορ στο 10-10 οι μόνοι που έμειναν για να εκτελέσουν πέναλτι ήταν οι τερματοφύλακες. Ο Κέλεχερ θα ευστοχήσει και ο Κέπα στέλνει την μπάλα άουτ, με αποτέλεσμα η Λίβερπουλ να κατακτήσει το τρόπαιο με πρωταγωνιστή τον 27χρονο τερματοφύλακα. Ο Κέλεχερ τότε έστειλε στην ομάδα την φανέλα του από εκείνο το βράδυ, μαζί με ένα γράμμα από τον Γιούργκεν Κλοπ που έλεγε: «Σε όλους στην Ρίνγκμαχον Ρέιντζερς, σας ευχαριστώ που μας δώσατε τον Κούιβιν, σας έκανε όλους περήφανους!».