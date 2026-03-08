Αντρέ Λουίς: «Μόνο όταν βρίσκεσαι εδώ καταλαβαίνεις πραγματικά το μέγεθος του Ολυμπιακού»

Για τους πρώτους μήνες της παρουσίας του στον Ολυμπιακό μίλησε ο Αντρέ Λουίς στο σημερινό match programme της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00), εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για όσα ζει στον Πειραιά και υπογραμμίζοντας το μέγεθος του συλλόγου.



Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός τόνισε πως η εμπειρία του μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι ακόμη καλύτερη από ό,τι περίμενε, επισημαίνοντας πως μόνο όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στον οργανισμό του Ολυμπιακού μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά τη δυναμική του. Παράλληλα, στάθηκε στη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν συμπαίκτες, προπονητικό επιτελείο και άνθρωποι της ομάδας, κάτι που έκανε πιο εύκολη την προσαρμογή του.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ντεμπούτο του στο Champions League, μια στιγμή που χαρακτήρισε «πολύ ξεχωριστή». Όπως είπε, η συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν όνειρο από τα παιδικά του χρόνια, με την εμπειρία της ακρόασης του ύμνου πριν από τη σέντρα να αποτελεί πηγή μεγάλης υπερηφάνειας τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.



Ο Αντρέ Λουίς αναφέρθηκε και στον βασικό στόχο της ομάδας για τη φετινή σεζόν, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με εννέα αγωνιστικές να απομένουν, τόνισε πως κάθε παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τελικός, με συγκέντρωση, ταπεινότητα και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που – όπως σημείωσε – μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην τελική ευθεία.



Παράλληλα, στάθηκε στην ατμόσφαιρα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τονίζοντας ότι η ενέργεια που μεταδίδουν οι φίλαθλοι από τις εξέδρες δίνει επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές.



Τέλος, ο Βραζιλιάνος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού για την υποστήριξη, υποσχόμενος σκληρή δουλειά και αφοσίωση στη φανέλα της ομάδας.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Αντρέ Λουίς στο match programme

Πώς βιώνεις αυτούς τους πρώτους σου μήνες στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό; Είναι τα πράγματα όπως τα περίμενες;



«Βιώνω αυτούς τους πρώτους μήνες με μεγάλη ένταση και ενθουσιασμό. Ήξερα ότι ερχόμουν σε έναν τεράστιο σύλλογο, με μεγάλη ιστορία και υψηλές απαιτήσεις, αλλά μόνο όταν βρίσκεσαι εδώ καταλαβαίνεις πραγματικά το μέγεθος του Ολυμπιακού. Ευτυχώς, έτυχα πολύ καλής υποδοχής από όλους - συμπαίκτες, προπονητικό επιτελείο και προσωπικό - και αυτό έκανε την προσαρμογή μου πολύ πιο εύκολη. Τα πράγματα πάνε όπως τα περίμενα και ακόμα καλύτερα».



Έκανες ντεμπούτο στο Champions League. Πώς ήταν το συναίσθημα;



«Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα. Το ντεμπούτο στο Champions League είναι το όνειρο κάθε παίκτη. Από παιδί, φανταζόμουν να παίζω στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να ακούω τον ύμνο πριν από τον αγώνα... Και όταν τελικά συνέβη, ήταν δύσκολο να εξηγήσω το συναίσθημα. Ήταν μια τεράστια πηγή υπερηφάνειας για εμένα και την οικογένειά μου».



Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του έναν, αλλά πολύ σημαντικό στόχο, ο οποίος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εννέα παιχνίδια απομένουν, εννέα τελικοί. Τι θα πρέπει να κάνετε για να τα καταφέρει η ομάδα να κατακτήσει το 49ο πρωτάθλημα της ιστορίας της;



«Γνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε. Το να εκπροσωπούμε αυτόν τον σύλλογο μάς υποχρεώνει να αγωνιζόμαστε πάντα για τον τίτλο. Πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό, με μέγιστη συγκέντρωση, ταπεινότητα και ομαδικό πνεύμα. Η ποιότητα υπάρχει, αλλά η συνέπεια, η ενότητα και η καθημερινή μας συγκέντρωση θα κάνουν τη διαφορά για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος».



Αγωνίστηκες στο κατάμεστο Καραϊσκάκη μπροστά στον καταπληκτικό κόσμο του Ολυμπιακού. Τι συναισθήματα σου προκαλεί η παρουσία αυτών των φιλάθλων και η δυναμική που φέρνουν στο κλαμπ;



«Το να παίζουμε σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκης είναι εντυπωσιακό. Η ενέργεια που προέρχεται από τις κερκίδες είναι μεταδοτική. Νιώθουμε το πάθος των οπαδών σε κάθε μπαλιά, σε κάθε διεκδίκηση. Αυτό μας δίνει επιπλέον κίνητρο και μας κάνει να θέλουμε να δίνουμε πάντα περισσότερα στο γήπεδο. Είναι μια μεγάλη δύναμη για την ομάδα».



Πώς είναι η συνεργασία σου με τον προπονητή μας, τον κ. Μεντιλίμπαρ; Τι πράγματα ζητά από εσένα;



«Ο προπονητής ήταν πολύ σημαντικός στην ένταξή μου. Είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής που εμπνέει εμπιστοσύνη στους παίκτες. Μου ζητά ένταση, αφοσίωση στην τακτική και να χρησιμοποιώ τα χαρακτηριστικά μου για να βοηθήσω την ομάδα. Μου αρέσει ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας του και η σαφήνεια των ιδεών του για το παιχνίδι».



Η συνύπαρξη σου με τους Πορτογάλους και τους συμπατριώτες σου πόσο σε έχει βοηθήσει να προσαρμοστείς στο νέο σου περιβάλλον;



«Με βοήθησε πολύ. Αν και μπορώ να επικοινωνώ καλά στα αγγλικά με όλους, το να έχω γύρω μου ανθρώπους που μιλούν πορτογαλικά, που γνωρίζουν τον πολιτισμό και την καταγωγή μας, είναι μια μεγάλη βοήθεια στην προσαρμογή».



Παρότι βρίσκεσαι λίγο καιρό στην ομάδα και έχοντας ζήσει για μικρό διάστημα τον Ολυμπιακό, τι θα έλεγες σε κάποιον που θα σου ζητούσε συμβουλές για την πιθανότητα να αγωνιστεί σε αυτόν τον σύλλογο ;



«Θα έλεγα ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία. Είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία, που πάντα αγωνίζεται για τίτλους και παίζει σε γεμάτα γήπεδα. Φυσικά, υπάρχει πίεση, αλλά είναι μια θετική πίεση που μας κάνει να εξελισσόμαστε. Όποιος έρχεται εδώ, πρέπει να είναι έτοιμος να τα δίνει όλα, κάθε μέρα».



Τι μήνυμα θα ήθελες να δώσεις στους φιλάθλους του Ολυμπιακού που περιμένουν πώς και πώς να σε βλέπουν κάθε φορά στο γήπεδο να αγωνίζεσαι με την ομάδα;



«Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την αγάπη που έλαβα από τότε που ήρθα. Υπόσχομαι σκληρή δουλειά, αφοσίωση και απόλυτη δέσμευση προς τη φανέλα του Ολυμπιακού. Θα δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να φέρει χαρά στους οπαδούς μας».



Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕ ΛΟΥΙΣ



1. Αγαπημένη συνήθεια: Να παίζω vídeo games.

2. Αγαπημένο φαγητό: Beef Stroganoff.

3. Το τραγούδι που έχεις ακούσει περισσότερο στη ζωή σου: Ousadia e alegria.

4. Αγαπημένη τηλεοπτική σειρά: Prison break.

5. Αγαπημένος ταξιδιωτικός προορισμός: Βραζιλία.

6. Τι σε παρακινεί: H οικογένειά μου.

7. Το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς: Πλένω τα δόντια του.

8. Το τελευταίο πράγμα που κάνεις πριν πέσεις για ύπνο: Ρυθμίζω το ξυπνητήρι.

9. Δεν αποχωρίζεσαι ποτέ: Την οικογένειά μου.

10. Το γούρι σου: Δεν έχω κάποιο.