Live η «μάχη» της τετράδας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το «τριφύλλι» σε περίπτωση νίκης εξασφαλίζει ουσιαστικά την τέταρτη θέση και την συμμετοχή του στα playoffs, την ώρα που οι Βοιωτοί θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους να βρεθούν ξανά στην τετράδα.

Οι εντεκάδες

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Πεντρόσο

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γέντβαϊ, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τεττέη

