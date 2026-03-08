Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Φινάλε... θρίλερ και «φωτιά» στο 5-8

Φινάλε - θρίλερ είχε η αναμέτρηση μεταξύ του Βόλου και του ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Κρητικοί ως το 95' κρατούσαν το πολύτιμο τρίποντο στα χέρια τους, που θα τους έστελνε στα playoffs, όμως ένα χέρι του Λαμπρόπουλου διαμόρφωσε το 1-1.

Το αποτέλεσμα αυτό έφερε την ομάδα του Ηρακλείου στην 6η θέση και τον Βόλο στην 9η μαζί με τον 8ο Ατρόμητο. Οι Κρητικοί από τη στιγμή που πήραν κεφάλι στο σκορ έπρεπε να διαχειριστούν καλύτερα το ματς και να κρατήσουν τη νίκη ως το φινάλε. Ωστόσο, το χέρι του Λαμπρόπουλου σε προσπάθεια του Ουρτάδο έφερε το γκολ - πέναλτι του Χουάνπι στο 97'.

Το ματς

Στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού οι δύο ομάδες έπαιζαν τη μισή χρονιά. Γνώριζαν ότι πιθανή νίκη θα τους έφερνε αγκαλιά με τη συμμετοχή στα playoffs 5-8, οπότε έπρεπε να πάρουν ρίσκα. Αυτό, πάντως, δεν το είδαμε στο πρώτο 45λεπτο, οπότε η καλύτερη στιγμή ήταν το δοκάρι του Κωστούλα στο 12'.

Από γέμισμα του Αθανασίου ο Κρίζμανιτς έπιασε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωστούλας με νέα έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα ακολούθως χτύπησε στη γραμμή και υπήρξαν φωνές για γκολ, όμως το VAR έκρινε ότι δεν είχε περάσει ολόκληρη.

Ο Βόλος από την άλλη πλευρά δεν είχε κάποια μεγάλη στιγμή στο πρώτο 45λεπτο και η μόνη ανησυχία του ΟΦΗ αφορούσε στον τραυματισμό του Μπόρχα Γκονθάλεθ που αποχώρησε υποβασταζόμενος στο 44'.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι έδειξαν μεγαλύτερη επιθετικότητα και στο 49' ο Λαμπρόπουλος απομάκρυνε τον κίνδυνο σε σέντρα του Μύγα για τον Λάμπρου. Ακολούθησε μία τελική στην εστία από τον Σόρια στο 55' και μία αποβολή που εν τέλει δεν ίσχυσε στο 57'.

Ο Κόμπα έφυγε στην αντεπίθεση, ανατράπηκε από τον Φούντα και ο επιθετικός του ΟΦΗ είδε την κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, με παρέμβαση του VAR ο Γιουματζίδης την ακύρωσε, για χέρι στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Αργεντινός, μάλιστα, στο 64' έχασε μεγάλη ευκαιρία με κοντινό σουτ για ν' ανοίξει το σκορ. Στην επόμενη φάση ήταν η σειρά του Ουρτάδο να βγει απέναντι από τον Χριστογεώργο. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, όμως έσωσε την εστία του.

Οι ευκαιρίες των γηπεδούχων αφύπνισαν τον ΟΦΗ και ένα λεπτό αργότερα οι Κρητικοί πήραν κεφάλι στο σκορ εκμεταλλευόμενοι το λάθος στην άμυνα του Βόλου. Σε γέμισμα που έγινε από δεξιά στην περιοχή των «κυανέρυθρων», ο Κάργας έδιωξε πάνω στον συμπαίκτη του Γρόσδη και από καραμπόλα ο Ισέκα έγινε κάτοχος και άνοιξε το σκορ!

Τα δεδομένα άλλαξαν στο 95'. Σε σουτ του Ουρτάδο υπήρξαν διαμαρτυρίες για χέρι του Λαμπρόπουλου και ο Γιουματζίδης έδειξε την άσπρη βούλα αφού προηγουμένως πήγε στο VAR. Έτσι, στο 97' ο Χουάνπι με πέναλτι διαμόρφωσε το 1-1.

Γκολ: 90'+7' Χουάνπι - 65' Ισέκα

Κίτρινες: 42' Κόμπα - 23' Ισέκα, 71' Λαμπρόπουλος, 75' Μαρινάκης

Κόκκινες:

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (79' Κύρκος), Χέρμανσον, Κάργας, Τζόκα (46' λ.τρ. Σόρια), Αμπάντα, Μπουζούκης (86' Τσοκάνης), Κόμπα (61' Γρόσδης), Λάμπρου (61' Γκονζάλες), Χουάνπι, Ουρτάδο.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Γκονθάλεθ (44' λ.τρ. Αποστολάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Αποστολάκης (84' Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Σαλσέδο, Φούντας (70' Κανελλόπουλος), Ισέκα (70' Σενγκέλια).

