Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 0-1: Τα «Λιοντάρια» βρυχήθηκαν και πέρασαν από την Τρίπολη

«Άλωσε» την Τρίπολη ο Πανσερραϊκός και παρέμεινε μέσα στην διεκδίκηση της παραμονής στη Stoiximan Super League. Οι Σερραίοι επικράτησαν με 1-0 του Αστέρα AKTOR με «χρυσό» σκόρε τον Ιβάν στο 45+1', στο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η αποβολή του Γιαμπλόνσκι (28') έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στους φιλοξενούμενους, που με το διπλό αυτό πήραν τεράστια «ανάσα» ενόψει της απαιτητικής συνέχειας τόσο στη κανονική διάρκεια, όσο και στα playouts παραμονής στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας.

Το ματς

Οι Σερραίοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι. Τα δυνατά σουτ των Τσαούση (2') και Δοϊρανλή (5') δεν δημιούργησαν σημαντικά θέματα στον Χατζηεμμανουήλ, με τον Αστέρα να ψάχνει τα πατήματα του στα πρώτα 15 λεπτά. Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν την εικόνα του αγώνα και στο 21ο λεπτό απείλησαν με την κεφαλιά του Μακέντα, η οποία πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία.

Στο 28' και έπειτα από αρκετή ένταση ο διαιτητής Κατσικογιάννης απέβαλε τον Γιαμπλόνσκι για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κάλινιν. Ο Πανσερραϊκός «άγγιξε» το γκολ στο 44' με την βολίδα του Βόλνεϊ από μεγάλη απόσταση, σουτ που απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Χατζηεμμανουήλ. Εν τέλει, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν. Ο Ίβαν συνεργάστηκε με τον Τσαούση, ο δεύτερος έστρωσε την μπάλα στον πρώτο που με ένα υπέροχο σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Αστέρα.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Πανσερραϊκό να βρίσκει ξανά δίχτυα με τον Τεσέιρα. Ο Βραζιλιάνος όμως ήταν σε θέση οφσάιντ στην αρχή της φάσης και το γκολ δεν μέτρησε. Ο Ίβαν με κεφαλιά σημάδεψε την ρίζα του δοκαριού στο 54'.

Οι Αρκάδες ήταν άκρως ανταγωνιστικοί στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, δημιουργώντας τις στιγμές τους για να φτάσουν στην ισοφάριση. Ο Τσιντέρα στο 79' έκανε ένα διαγώνιο σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στις καθυστερήσεις ο επιθετικός του Αστέρα βρήκε δίχτυα, το γκολ όμως δεν μέτρησε για φάουλ πάνω στον Τιναλίνι.

Αστέρας AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Άλχο, Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Κετού, Καλτσάς, Μακέντα

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ιβάν