Συγκίνηση στo «Κλ. Βικελίδης»: Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε μετά τη μάχη με την υγεία του

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης έκανε ξανά την εμφάνισή του στα γήπεδα, λίγους μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που τον κράτησε μακριά από τον αγωνιστικό χώρο. Ο νεαρός μέσος του Άρη βίωσε σε σύντομο διάστημα την απόλυτη χαρά και το μεγάλο σοκ. Από το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα και τα πρώτα 90λεπτα στο Κύπελλο, μέχρι τη διάγνωση σοβαρής εξεργασίας στα γεννητικά όργανα και την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.



Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν δύσκολοι, αλλά ο Βοριαζίδης δεν το έβαλε κάτω. Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά και δέχθηκε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», μια στιγμή που περιέγραψε ως «ανατριχιαστική».



Ο ίδιος τόνισε πως η επιστροφή του δεν έχει μόνο προσωπική σημασία, αλλά συνδέεται με την προσπάθεια να στηρίξει την ομάδα: «Θέλω να ανταποδώσω την αγάπη του κόσμου και κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία θα δίνω το 100% για τον σύλλογο. Παρά τη χαρά μου, προτεραιότητά μου είναι να βλέπω την ομάδα να κερδίζει και να πάει μπροστά», ανέφερε.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στη κάμερα της NOVA για την επιστροφή του:

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα, προσπαθώ να κάνω αυτό που έκανα από μικρός, να παίζω ποδόσφαιρο. Δυστυχώς έλειψα καιρό και μου είχε λείψει πολύ αυτό το συναίσθημα, σήμερα ένιωσα πολλή συγκίνηση, ήταν ανατριχιαστικό το χειροκρότημα που έλαβα από τον κόσμο που μου είχε στηρίξει όλο αυτό το διάστημα. Πραγματικά με έχει στηρίξει απίστευτα, θέλω να ανταποδώσω όλη αυτή την αγάπη, όταν μου δίνεται η ευκαιρία θα δίνω το 100% γι’ αυτόν το σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, ήταν πολύ σημαντικό ότι με στήριξε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου πάνω απ’ όλα που είναι πάντα μαζί μου και δίπλα μου και νιώθω ευλογημένος που είμαι κάθε μέρα εκεί, το έχω ξαναπεί. Παρ΄ όλα αυτά είναι ανάμικτα τα συναισθήματα, προσωπικά χαίρομαι που γύρισα αλλά από την άλλη δεν με αφήνει να χαρώ γιατί πρώτα θέλω η ομάδα να κερδίζει και να πηγαίνει καλά. Δεν της αξίζει όλο αυτό που περνάει αυτή τη σεζόν. Ελπίζω πραγματικά να αλλάξει όλο αυτό και η ομάδα να επιστρέψει και να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα».