Άρης: Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ο νέος προπονητής των «κίτρινων»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι επίσημα ο αντικαταστάτης του Μανολο Χιμένεθ ,μετά το εντός έδρας στραβοπάτημα με την Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα των Βορείων προαστίων ήταν το τελευταίο για τον Ισπανό τεχνικό ,αφού ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης ,Θόδωρος Καρυπίδης, εισηγήθηκε την απομάκρυνση του .

Οι άνθρωποι των κίτρινων με τον χρόνο να τους πιέζει, βγήκαν άμεσα στην αγορά ώστε να βρουν έναν έμπειρο προπονητή που να γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και να μην χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.

Το πακέτο αυτό, το βρήκαν στο πρόσωπο του Μιχάλη Γρηγορίου, με τον οποίο ήρθαν σε συμφωνία μέχρι το τέλος της σεζόν και έδωσαν έμφαση στην επαναφορά του καλού κλίματος όπως επισημαίνουν άνθρωποι της ομάδας .

Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας τεχνικός θα επιστρέψει στους πάγκους μετά από την σεζόν 2024/25 όπου βρισκόταν στο τιμόνι του Πανσερραϊκού αλλά αποχώρησε έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές λόγω διαφωνιών με την ομάδα των Σερρών . Την Τρίτη (24/02) αναμένεται ο νέος τεχνικός του Άρη να κάνει την πρώτη του προπόνηση ενόψει της κυριακάτικης (01/03) εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

WHO IS WHO



Ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την συμφωνία με τον Άρη θα επιστρέψει στους πάγκους της Stoiximan Super league έπειτα από έναν χρόνο .Στην προπονητική του καριέρα έχει καθοδηγήσει τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ιωνικό, ενώ βρέθηκε στο τιμόνι της Λαμίας από το Δεκέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2022.

Eurokinnisi

Σημαντικό πέρασμα είχε και από τον Ατρόμητο όταν το 2015 έφτασε έως τα Play of του Europa League,αποκλείοντας με δύο νίκες την σουηδική ΑΙΚ Στοκχόλμης. Ο 52 χρόνος προπονητής έχει κάτσει επίσης στον πάγκο των ΑΕΛ Novibet και Πανιωνίου.