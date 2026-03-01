Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της Super League και του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Άρη

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League κλείνει την Κυριακή (1/3) με όλους τους μεγάλους να αγωνίζονται, και φυσικά υπάρχει και ένα ντέρμπι.

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στις Σέρρες και θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime στις 16:00.

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στον Βόλο σε μια αναμέτρηση που θα έχει τον κόσμο της στο πλάι της. Ο Βόλος έδωσε 19.000 εισιτήρια στην Ένωση, τα οποία εξαντλήθηκαν, πράγμα που σημαίνει πως το Πανθεσσαλικό θα είναι... κιτρινόμαυρο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 2 στις 17:30.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα, σε μια αναμέτρηση που και οι δυο θέλουν την νίκη για διαφορετικούς λόγους. Ο Δικέφαλος του Βορρά για να κρατήσει την επαφή του με την κορυφή, και οι Αρκάδες για να συνεχίσουν θετικά στην μάχη για την σωτηρία. Η σέντρα θα γίνει στις 19:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Η μεγάλη μάχη μεταξύ των δυο θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 1 στις 20:00.