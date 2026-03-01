Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της Super League και του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Άρη
Που θα δείτε τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκο και Άρη.
Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League κλείνει την Κυριακή (1/3) με όλους τους μεγάλους να αγωνίζονται, και φυσικά υπάρχει και ένα ντέρμπι.
Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στις Σέρρες και θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime στις 16:00.
Η ΑΕΚ ταξιδεύει στον Βόλο σε μια αναμέτρηση που θα έχει τον κόσμο της στο πλάι της. Ο Βόλος έδωσε 19.000 εισιτήρια στην Ένωση, τα οποία εξαντλήθηκαν, πράγμα που σημαίνει πως το Πανθεσσαλικό θα είναι... κιτρινόμαυρο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 2 στις 17:30.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα, σε μια αναμέτρηση που και οι δυο θέλουν την νίκη για διαφορετικούς λόγους. Ο Δικέφαλος του Βορρά για να κρατήσει την επαφή του με την κορυφή, και οι Αρκάδες για να συνεχίσουν θετικά στην μάχη για την σωτηρία. Η σέντρα θα γίνει στις 19:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.
Τέλος, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Η μεγάλη μάχη μεταξύ των δυο θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 1 στις 20:00.