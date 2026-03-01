Live η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στον Βόλο σε μια αναμέτρηση που θα έχει τον κόσμο της στο πλάι της. Ο Βόλος έδωσε 19.000 εισιτήρια στην Ένωση, τα οποία εξαντλήθηκαν, πράγμα που σημαίνει πως το Πανθεσσαλικό θα είναι... κιτρινόμαυρο στο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι εντεκάδες

Βόλος: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Αμπάντα, Τσοκάνης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίνα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα

