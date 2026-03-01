Βόλος - ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας σε «νεκρό» χρόνο έσωσε τον βαθμό για την Ένωση

Πέταξε στα σκουπίδια δύο υπερπολύτιμους βαθμούς η ΑΕΚ στο -κατάμεστο από φίλους της- Πανθεσσαλικό. Η Ένωση «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος με τον κεραυνό του Ρέλβας (2-2) στο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το γιορτινό κλίμα στις «κιτρινόμαυρες» κερκίδες χάλασε ο Κόμπα μόλις στο 14', με τον Βάργκα (34') να ισοφαρίζει 20' αργότερα. O Ουρτάδο από την άσπρη βούλα (61') φάνηκε να δίνει την νίκη στον Βόλο, πριν έρθει ένα απίθανο γκολ από τον Ρέλβας στο τέλος της αναμέτρησης για να γράψει το τελικό 2-2.

Το ματς

Η ΑΕΚ απείλησε από το 2ο μόλις λεπτό από τα δεξιά, με τον Ρότα να κάνει το γύρισμα στην περιχοή για τον Γίοβιτς που από ευνοϊκή θέση έστειλα την μπάλα ψηλά. Παρά την υπεροχή της Ένωσης όμως, ένα αβίαστο λάθος του Ρότα έφερε στον Βόλο το προβάδισμα. Από την πίεση στον δεξιό μπακ των φιλοξενούμενων ο Ουρτάδο πλάσαρε από δύσκολη γωνία, ο Στρακόσα έκανε την επέμβαση και στην επαναφορά ο Κόμπα έκανε το 1-0 στο 14'.

Οι παίκτες του Βόλου πανηγυρίζουν/Eurokinissi

Οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο της μπάλας μετά το γρήγορο γκολ που δέχτηκαν, χωρίς όμως να δημιουργεί κάποια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης. Η απάντηση ήρθε στο 34', όταν από τη σέντρα του Μαρίν ο Βάργκα επικράτησε στον αέρα του Μύγα και έφερε στα ίσα το παιχνίδι.

Στο 40' ο Βάργκα έπιασε μια ακόμη εξαιρετική κεφαλιά μετά την γλυκιά σέντρα του Πήλιου, ο Σιαμπάνης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Με την συμπλήρωση του πρώτου λεπτού των καθυστερήσεων ο διαιτητής της αναμέτρησης καταλόγισε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για χέρι του Μπουζούκη, έπειτα από παρέμβαση του VAR όμως πήρε πίσω την απόφαση.

Ο Πέτρος Μάνταλος/Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο είχε την μορφή του πρώτου. Η ΑΕΚ είχε την μπάλα περισσότερη ώρα στην κατοχή της και ο Βόλος έψαχνε ευκαιρίες να «χτυπήσει» την άμυνα της Ένωσης στην αντεπίθεση. Στο 60' και έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Πήλιου μέσα στην περιοχή. Ο Ουρτάδο ανέλαβε την εκτέλεση και στο 62' έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Θεσσαλούς.

Άμεση ήταν η απάντηση της ΑΕΚ, αφού στο 71' από μια ακόμη εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν ο Βάργκα βρήκε ξανά δίχτυα, με το γκολ όμως να μην μετρά λόγω αντικανονικής θέσης του Ούγγρου επιθετικού. Εννέα λεπτά αργότερα από την σέντρα του Κοϊτά ο Βάργκα έκανε κίνηση προς την μπάλα, δεν κατάφερε να κάνει επαφή μαζί της και αυτή κατέληξε στο δοκάρι του Βόλου.

Η ΑΕΚ βρήκε πάλι γκολ στο 83'με τον Ρότα, ο οποίος όμως ήταν επίσης σε θέση οφσάιντ τη στιγμή της σέντρας του Ρέλβας. Τρία λεπτά αργότερα ο Ελίασον έβγαλε μια άψογη σέντρα, ο Γίοβιτς πήρε την κεφαλιά και ο Σιαμπάνης έκανε την επέμβαση του αγώνα, στέλνοντας την μπάλα και στο κάθετο δοκάρι της εστίας του.

Η... λύτρωση των φιλοξενούμενων ήρθε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, όταν από την «ρουκέτα» του Ρέλβας η ΑΕΚ ισοφάρισε το παιχνίδι και έσωσε τον βαθμό στο τέλος.

Βόλος: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας (Τριανταφύλλου 74'), Αμπάντα, Τσοκάνης, Κόμπα (Γροσίδης 69'), Μπουζούκης, Χουάνπι (Γκονζάλες 46'), Λάμπρου (Τζόκα 46'), Ουρτάδο (Μακνί 81')

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (Γκατσίνοβιτς 80'), Πινέδα (Ελίασον 67'), Μαρίν, Μάνταλος (Ζοάο Μάριο 80'), Λιούμπιτσιτς (Κοϊτά 46'), Γιόβιτς, Βάργκα