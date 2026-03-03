Σε απολογία κλήθηκαν από την Stoiximan Super League ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Κηφισιά

Τα περιστατικά που καταγράφησαν στους αγώνες της 23ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League, οδηγούν το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο κάλεσε σε απολογία την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά για τα όσα συνέβησαν στους αγώνες τους.

Η ΑΕΚ για όσα καταγράφτηκαν στο Πανθεσσαλικό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR και τέλος η Κηφισιά για το ματς με τον Λεβαδειακό.

Οι κλήσεις σύμφωνα με το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο

“Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 5-3-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 3/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 1/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 3/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 2/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’ ε’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 1/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 3/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/490880 από 3/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ”.