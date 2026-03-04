Κηφισιά - ΠΑΟΚ 1-4: Με λυτρωτή Γερεμέγεφ ξέσπασε στην Νεάπολη και «πάτησε» κορυφή

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Νίκαια και αντιμετώπισε την Κηφισιά στην εξ αναβολής αναμέτρηση για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε της γηπεδούχου με 1-4 με δυο γκολ του Γερεμέγεφ από την άσπρη βούλα, ένα σουτ του Μπάμπα και ένα εξαιρετικό σκαφτό του Κωνσταντέλια. Το γκολ για τους γηπεδούχους έβαλε ο Ρουκουνάκης με μακρινή απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Το φίλμ του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ στην αρχή της αναμέτρησης είχε την κατοχή ενώ η Κηφισιά όσες φορές πήρε την μπάλα δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει σωστά ώστε να κάνει κάτι απειλητικό για την εστία του Τσιφτσή. Ο δικέφαλος πίεζε ψηλά όταν δεν είχε την μπάλα, και σε μια τέτοια φάση πίεσης στο 20’ ο Γιακουμάκης έβαλε μια κόντρα σε ένα βολέ του Ραμίρεζ και με την μπάλα του γύρισε το πόδι, με αποτέλεσμα να βγει αναγκαστική αλλαγή. Μέχρι εκείνο το σημείο υπήρχε ένα ματς με πολλές μονομαχίες χωρίς όμως κάποια μεγάλη φάση. Στο 31’ μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς στην περιοχή, ο Σόουζα σταμάτησε την μπάλα με το χέρι και ο Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα. Στην εκτέλεση πήγε ο νεοεισελθόντας Γερεμέγεφ, σκόραρε, και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε καμία φάση με εξαίρεση ένα χλιαρό σουτ του Θεοδωρίδη στο 44’ που μπλόκαρε εύκολα ο Τσιφτσής.

Η ώρα της αλλαγής του άτυχου Γιακουμάκη / Eurokinissi

Ο σκόρερ Γερμέγεφ / Eurokinissi

Οι δυο ομάδες μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο όπως και στο πρώτο. Με χαμηλό τέμπο ο δικέφαλος είχε την κατοχή, όμως η Κηφισιά ήταν αυτή που απείλησε με δυνατό σουτ του Μπένι στο 59' που απέκρουσε ο Τσιφτσής. Στο 60' ο Ρουκουνάκης με πολύ καλή εκτέλεση φάουλ από μακριά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ισοφάρισε εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών. Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί και με ψυχολογία πλέον πήραν την μπάλα στα πόδια τους πιο πολύ και προσπάθησαν να απειλήσουν κατά βάση με κάποιες πλαγιοκοπήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Στο 72' ο δικέφαλος κέρδισε κι άλλο πέναλτι όταν ο Πέτκοφ βρήκε με αγκωνιά τον προωθημένο Σάντσεζ. Στην εκτέλεση πήγε και πάλι ο Γερεμέγεφ και ευστόχησε ξανά κάνοντας το 1-2. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, και στο 89' ήρθε και τρίτο γκολ για τους Θεσσαλονικείς, με τον Μπάμπα να βρίσκεται έξω από την περιοχή, και με ένα σουτ που κόντραρε στον Σόουζα έκανε το 1-3. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 89' όταν μετά από κάθετη πάσα του Ζίβκοβιτς, έσκαψε υποδειγματικά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-4.

Οι σκόρερ των δυο τελευταίων γκολ του δικεφάλου πανηγυρίζουν / Eurokinissi

Συνθέσεις:

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Κονατέ, Εμπό(Μούσιολικ 87'), Πέτκοφ, Σόουζα, Χουχούμης(Λαρουσί 77’), Αμανί(Πόμπο 60’), Τζέρσον, Μαρτίνς(Ταβάρες 77’), Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης(Μίγιτς 60’)

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσεζ, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης(Καμαρά 79’), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο(Κωνσταντέλιας 61’), Χατσίδης(Ιβανούσετς 62’), Γιακουμάκης(Γερεμέγεφ 23’)