Stoiximan Super League: Οι πιθανότητες για την τετράδα και το «θρίλερ» των playoffs 5-8

Με την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League να πλησιάζει στο φινάλε, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό (8/3) θα κρίνει την πρώτη τετράδα, καθώς η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα ξεφύγει στο +6, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Football Meets Data, οι «πράσινοι» διατηρούν τη μερίδα του λέοντος με 90,6% πιθανότητα τερματισμού στο Top 4, αφήνοντας στους Βοιωτούς το υπόλοιπο 9,4%.

Παράλληλα, έντονος ανταγωνισμός επικρατεί για τις θέσεις 5-8. Ο Άρης φαντάζει ακλόνητο φαβορί για την οκτάδα (94,6%), ενώ ακολουθούν ο ΟΦΗ (68,3%) και ο Ατρόμητος (62,4%). Ο Βόλος διατηρεί επίσης σημαντικές ελπίδες (57,2%), με την Κηφισιά και τον Παναιτωλικό να ακολουθούν με σαφώς λιγότερες πιθανότητες.

Υπενθυμίζεται ότι στα playoffs 5-8 οι βαθμοί διαιρούνται στο μισό, ενώ η 5η θέση θα προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο ΟΦΗ δεν θα στεφθεί Κυπελλούχος Ελλάδας.

