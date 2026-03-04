Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1: Πλεονέκτημα τετράδας με... καρέ και «σφραγίδα» Αντίνο - Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε στο Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης την Τετάρτη 4 Μαρτίου τον ΟΦΗ για τον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΟΦΗ με 4-1 παρουσιάζοντας την πιο κυριαρχική του εικόνα επί εποχής Ράφα Μπενίτεθ, μπαίνοντας με το «μαχαίρι στα δόντια» και καθαρίζοντας ουσιαστικά το ματς από το πρώτο τέταρτο με τους Γεντβάι και Σάντσες.

Παρά την προσωρινή αναστάτωση από τον τραυματισμό του Ίνγκασον και τη μείωση του σκορ από τον Σαλσέδο κόντρα στη ροή του αγώνα, οι «πράσινοι» δεν έχασαν την ψυχραιμία τους.

Στην επανάληψη, ο Αντίνο έδωσε τη λύση τη στιγμή που ο ΟΦΗ έδειχνε να απειλεί, ενώ το 4-1 πέτυχε ο Ζαρουρί με μια τρομερή «γκολάρα», σφραγίζοντας μια πειστική νίκη που συνδύασε ουσία και θέαμα στη Λεωφόρο.

Το «τριφύλλι» σκόραρε 2 γκολ στα πρώτα 15'

Στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης ο Τιάγκο Νους πάτησε την περιοχή των «πράσινων» και επιχείρησε ένα σουτ, όμως η ενέργεια του αποκρούστηκε από τα σώματα των αμυντικών του Παναθηναϊκού.

Η γλυκιά εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα στο 7ο λεπτό, είχε τελικό αποδέκτη τον Τιν Γεντβάι, ο οποίος με μια ωραία κεφαλιά νίκησε τον Χρηστογιώργο, επιβεβαιώνοντας την παράδοση του Παναθηναϊκού των τελευταίων παιχνιδιών, που τον θέλουν να σκοράρει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο «καυτός» Αντρέας Τετέι έκανε μια εξαιρετική κούρσα και παρά τα μαρκαρίσματα, έδωσε πάσα στον Ρενάτο Σάντσες και αυτός με ένα ωραίο πλασέ πέτυχε το πρώτο του τέρμα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Eurokinissi/ Ο Ρενάτο Σάντσες σκόραρε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Το καλό πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού... εκτέθηκε στο 45'

Παρά το τρομερό ξεκίνημα των γηπεδούχων, έντονο προβληματισμό προκάλεσε η αναγκαστική αλλαγή του δεύτερου αρχηγού της ομάδας Σβερ Ίνγκασον στο 20', λίγα λεπτά μετά την σφοδρή σύγκρουση με τον επιθετικό του ΟΦΗ, Έντι Σαλσέδο στο 11ο λεπτό.

Η γρήγορη μετάβαση στο παιχνίδι του «τριφυλλιού» είδε τον Κυριακόπουλο να βγάζει μια υπέροχη σέντρα στην καρδιά της περιοχής του ΟΦΗ, με τον Αργεντίνο Ταμπόρδα να παίρνει την κεφαλιά και να αναγκάζει τον Χρηστογιώργο σε μια δύσκολη επέμβαση.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και ενώ οι Κρητικοί δεν είχαν απειλήσει καθόλου την εστία του Λαφόν, ο Αργεντίνος Νους «έσπασε» τη μπάλα υπέροχα στον Αθανασίου και ο τελευταίος με μια συρτή σέντρα την έστειλε στα πόδια του Ιταλού Έντι Σαλσέδο που δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το 2-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Eurokinissi/ Ο Αθανασίου πανηγυρίζει την ασίστ του για το 2-1

Η ιστορία του γρήγορου γκολ... με τον Αντίνο στο 51'

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με πολύ ενέργεια και προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο πρώτο λεπτό, έπειτα από μια ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Νους και Σαλσέδο. Το σουτ όμως του τελευταίου κόντραρε και κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Ιβοριανού γκολκίπερ.

Στο 51ο λεπτό Τετέι, Αντίνο και Ρενάτο Σάντσες συνεργάστηκαν έξοχα, όμως ο σκόρερ του 2-0 δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ενέργεια του. Ωστόσο, η μπάλα έμεινε «ζωντανή» και ο Αντίνο με ένα δυνατό σουτ εκμεταλλευόμενος τις κόντρες, κέρδισε τον Χρηστογιώργο, και έδωσε πάλι προβάδισμα δύο τερμάτων στους «πράσινους».

Eurokinissi/ Ο Λαφόν πανηγυρίζει το 3-1 του Αντίνο

Στο 71' ο Αντίνο «ταλαιπώρησε» τους αμυντικούς του ΟΦΗ και έδωσε πάσα στον ακούραστο Κυριακόπουλο, ο οποίος με ένα δυνατό συρτό αριστερό σουτ απείλησε τον Χρηστογιώργο. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Τετέι με μια εξαιρετική κούρσα έμεινε όρθιος και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση απέναντι στον Έλληνα γκολκίπερ, αναγκάζοντας τον σε μια ακόμα δύσκολη επέμβαση.

Το «κερασάκι στη τούρτα» με βολίδα Ζαρουρί

Ο Μαροκινός, Ανάς Ζαρουρί, που σήμερα αγωνίστηκε ως δεξί μπακ-χαφ από το 20' λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Ίνγκασον, παρέλαβε τη μπάλα από τον Πελλίστρι στο 86ο λεπτό και με μια αριστερή «οβίδα» νίκησε τον ανήμπορο Χρηστογιώργο, σφραγίζοντας την πιο γεμάτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γιέντβαϊ, Χάβι Ερνάντεθ, Ίνγκασον (Ζαρουρί 20'), Μπακασέτας, Ρενάτο Σάντσες (Σισοκό 64'), Ταμπόρδα (Τζούρισιτς 76'), Κυριακόπουλος, Αντίνο (Πελίστρι 76'), Τετέι (Πάντοβιτς 76') .

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χρηστογιώργος, Κωστούλας (Πούγγουρας 74'), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια (Θεοδωσουλάκης 74') , Κανελλόπουλος (Μπάινοβιτς 46'), Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας (Λέγια Ισέκα 74'), Νους, Σαλσέδο.