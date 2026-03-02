Παναθηναϊκός: Πρώην «πράσινος» κοντά στην επιστροφή του στους πάγκους σε ομάδα-έκπληξη

Η Μοντερέι του Άντονι Μασιάλ μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων στο πρωτάθλημα του Μεξικού, αποφάσισε την απομάκρυνση του προπονητή της, Ντομενέκ Τόρεντ.

Ύστερα από οκτώ αγωνιστικές βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας, με τρείς νίκες, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες και η διοίκηση της μεξικανικής ομάδας αποφάσισε να αλλάξει προπονητής, χωρίς ακόμα να υπάρχει κατι επίσημο, με στόχο την αγωνσιτκή «ανάκαμψη».

Σύμφωνα πάντα με τα μεξικανικά δημοσιεύματα και την ιστπσελίδα «tudn.com» η απόλυση του Τόρεντ είναι θέμα χρόνου. Βασικός υποψήφιος φαίνεται να είναι ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ντιέγκο Αλόνσο.

Ο Ουρουγουανός, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, μαζί με τον Ντάντε Σιμπολίντι, έχει βρεθεί ξανά στον πάγκο της Μοντερέι τη σεζόν 2018/19 όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών της Βόρειας Αμερικής (Concacaf).

Ο Αλόνσο, θυμίζουμε ξεκίνησε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στον «πράσινο» πάγκο αλλά απολύθηκε στις 29 Οκτωβρίου.