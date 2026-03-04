Super League: Ώρα και κανάλι για τα εξ αναβολή Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (4/3) στη Super League περιλαμβάνει δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις με τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV. Στις 18:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, με τη μετάδοση από το Cosmote Sport 2 και φόντο την είσοδο των «πράσινων» στην τετράδα. Στις 20:00, η Κηφισιά φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Νεάπολη, με το ματς να προβάλλεται από το Cosmote Sport 1 και τον «Δικέφαλο» να στοχεύει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το τηλεοπτικό «μενού» της ημέρας