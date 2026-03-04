Breaking news icon BREAKING
Super League: Ώρα και κανάλι για τα εξ αναβολή Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Που θα δείτε τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ και της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ, σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Νίκαια αντίστοιχα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (4/3) στη Super League περιλαμβάνει δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις με τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV. Στις 18:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, με τη μετάδοση από το Cosmote Sport 2 και φόντο την είσοδο των «πράσινων» στην τετράδα. Στις 20:00, η Κηφισιά φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Νεάπολη, με το ματς να προβάλλεται από το Cosmote Sport 1 και τον «Δικέφαλο» να στοχεύει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το τηλεοπτικό «μενού» της ημέρας

