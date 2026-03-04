Copa Del Rey - Ημιτελικός: Ζωντανά κι αποκλειστικά στο Athletiko το Ρεάλ Σοσιεδάδ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Το Athletiko θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά τη σπουδαία ρεβάνς της Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για τους «4» του Copa Del Rey.
Στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ρεάλ Σοσιεδάδ, τον οποίο παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από το κανάλι του Athletiko στο youtube, η ομάδα του Πελεγκρίνο Ματαράτσο κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη χάρη σε γκολ του Τουριέντες. Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στη ρεβάνς του «Ανοέτα» θα κρατάει πλέον την τύχη πρόκρισης στα χέρια της. Το δεύτερο ντέρμπι των βάσκων αναμένεται συγκλονιστικό. Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία απέκλεισε την Μπαρτσελόνα στον άλλο ημιτελικό του Copa Del Rey.
Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ΖΩΝΤΑΝΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το YouΤube του Athletiko στις 22:00, σε περιγραφή του Βασίλη Γιαννούτσου.
Μείνετε συντονισμένοι!