Copa Del Rey - Ημιτελικός: Ζωντανά κι αποκλειστικά στο Athletiko το Ρεάλ Σοσιεδάδ - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ρεάλ Σοσιεδάδ, τον οποίο παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από το κανάλι του Athletiko στο youtube, η ομάδα του Πελεγκρίνο Ματαράτσο κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη χάρη σε γκολ του Τουριέντες. Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στη ρεβάνς του «Ανοέτα» θα κρατάει πλέον την τύχη πρόκρισης στα χέρια της. Το δεύτερο ντέρμπι των βάσκων αναμένεται συγκλονιστικό. Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία απέκλεισε την Μπαρτσελόνα στον άλλο ημιτελικό του Copa Del Rey.

