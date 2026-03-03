Finalissima: Το Λονδίνο φαίνεται το φαβορί για την φιλοξενία του τελικού Ισπανίας-Αργεντινής

Την Πέμπτη (5/3) οι επικεφαλής ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών από την Ευρώπη και την Νότια Αμερική θα πρέπει να έχουν αποφασίσει αν και που θα γίνει το «Finalissima». Το Λονδίνο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την δεδομένη στιγμή φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος προορισμός.

Ο αγώνας ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, και την κάτοχο του Κόπα Αμέρικα, Αργεντινή, είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 27 Μαρτίου στο Στάδιο Λουσαίλ στη Ντόχα, ωστόσο η διεξαγωγή του μοιάζει απίθανη μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Μέση Ανατολή.

Η Ισπανική Ομοσπονδία (RFEF) θέλει να βρεθεί άμεσα λύση καθώς θεωρούν ότι η διακοπή του Μαρτίου θα αποτελέσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιου- Ιούλιο στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Μάλιστα, τρείς μέρες αργότερα θα παίξει φιλικό κόντρα στην Αίγυπτο.

Πότε έγινε ξανά στην Αγλλία;

Το 2022 το "Wembley" φιλοξένησε ξανά τη «Finalissima» τότε που η Αργεντινή επικράτησε της Ιταλίας με 3-0 . Την ίδια ημερομηνία όμως, έχει οριστεί στο ίδιο στάδιο το φιλικό ανάμεσα στην Αγλλία και την Ουρουγουάη, παρολαυτά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αφού το νησί διαθέτει άλλα γήπεδα ικανά να φιλοξενήσουν τέτοιους αγώνες.

Ποιες άλλες χώρες προτάθηκαν;

Η Μαδρίτη προτάθηκε αρχικά από την ισπανική πλευρά αλλά απορρίφθηκε από την ομοσπονδία της Αργεντινής, η οποία προτιμούσε ουδέτερο γήπεδο ώστε να μην δίνεται πλεονέκτημα στην Ισπανία.

Το Μαρόκο προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον αγώνα, αλλά η RFEF δεν ήθελε να στηρίξει τους μεσογειακούς γείτονές της, λόγω των εντάσεων πίσω από τα παρασκήνια σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσουν Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία. Και η Ισπανία και το Μαρόκο διεκδικούν τη φιλοξενία του τελικού.

Το Μαϊάμι που αγωνίζεται ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» επίσης εξετάστηκε ως πιθανή έδρα, αλλά το Hard Rock Stadium της Ίντερ Μαϊάμι φιλοξενεί ταυτόχρονα το τουρνουά τένις Μαϊάμι Όπεν.

Τι είναι το «Finalissima» και ποιος το έχει κατακτήσει;

Το «Finalissima» ουσιαστικά διεξάγεται ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και της Νοτίου Αμερικής ώστε να αναδειχθεί η απόλυτη πρωταθλήτρια.

Δύο κατακτήσεις έχει η Αργεντινή το 1993 κόντρα στην Δανία και το 2022 απέναντι στην Ιταλία. Μια κατάκτηση έχει η Γαλλία το μακρινό 1985 όταν κέρδισε με 2-0 την Ουρουγουάη.