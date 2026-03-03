«Athletiko FC»: Τις Κυριακές παίζουμε μπάλα και online και on air

Πλέον την Κυριακή το βράδυ δεν βγαίνει κανείς από το σπίτι καθώς όλοι έχουν ραντεβού με το «Athletiko FC»! Πρόκειται για τη νέα Κυριακάτικη ποδοσφαιρική εκπομπή που σχολιάζει όσα συμβαίνουν στα γήπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και έρχεται κατευθείαν στις οθόνες σας στις 22.45 στο athletiko.gr και στο Action 24.

Ήδη η διαδικτυακή πρεμιέρα της εκπομπής έδειξε τη δυναμική του νέου αυτού εγχειρήματος καθώς πραγματοποιήθηκαν 73.000 προβολές, υπήρξαν 9.945 ταυτόχρονοι θεατές στο peak, περισσότερα από 15.000 μηνύματα στο live chat και 10.000 reactions.

Οι μεγάλες φάσεις

Μετά από κάθε αγωνιστική, το «Athletiko FC», αναλύει τα παιχνίδια, τις φάσεις που συζητήθηκαν και τα αποτελέσματα των αγώνων στη Super League και τη Super League 2. Με άποψη, ποδοσφαιρική ματιά και συζήτηση γύρω από την επικαιρότητα των ομάδων, η εκπομπή βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Σχολιάζει τις μεγάλες φάσεις και μεταφέρει το κλίμα από γήπεδα και εξέδρες.

Σύγχρονη τηλεοπτική αισθητική

Το «Athletiko FC» στήνεται σε ένα υπερσύγχρονο πλατό υψηλών προδιαγραφών, με δυναμικά visuals και σύγχρονη τηλεοπτική αισθητική.

Από αυτή την Κυριακή, 8 Μαρτίου, στις 22.45, το «Athletiko FC» δεν θα περιορίζεται μόνο στο digital περιβάλλον του athletiko.gr. Παράλληλα θα μεταδίδεται και από το κανάλι Action 24, διευρύνοντας την παρουσία του και τηλεοπτικά. Η Κυριακή αποκτά πλέον το δικό της ποδοσφαιρικό ραντεβού online και on air.