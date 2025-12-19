«United with Athletiko – Streamathon 2025»: 100.000€ για την ΕΛΠΙΔΑ και το Make-A-Wish

Χρειάστηκαν μόλις 12 ώρες προσφοράς και ενότητας στον Τηλεμαραθώνιο «United with Athletiko – Streamathon 2025» για να συγκεντρωθούν περισσότερα από 100.000€ για τη στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις υγείας, μέσα από το έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ – Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο και του Make-A-Wish Ελλάδος.

Μαζί κάνουμε την ελπίδα πράξη

Ο Όμιλος Wide Media, μέσα από το ATHLETIKO.GR και το Action 24, διοργάνωσε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου τον Tηλεμαραθώνιο «United with Athletiko – Streamathon 2025», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης, ενότητας και προσφοράς.

Για πρώτη φορά, διαδίκτυο και τηλεόραση ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ζωντανή εμπειρία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000€, αποδεικνύοντας πως όταν ενωνόμαστε, η ελπίδα μπορεί να γίνει πράξη.

Για 12 συνεχόμενες ώρες, καρδιές, δυνάμεις και συναισθήματα ενώθηκαν για παιδιά που δίνουν γενναίες μάχες και μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει δύναμη, αξιοπρέπεια και ελπίδα.

Ισχυρή απήχηση & ενεργή συμμετοχή κοινού

Η απήχηση του «United with Athletiko – Streamathon 2025» υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή, με το κοινό να αγκαλιάζει ενεργά την πρωτοβουλία και να συμμετέχει δυναμικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 12ωρης ζωντανής μετάδοσης, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα ψηφιακά μεγέθη του Τηλεμαραθωνίου:

• 68.000 προβολές

• 16.000 ώρες παρακολούθησης

• 7.888 μηνύματα στο live chat

• 4.443 reactions

Πρόσωπα, φωνές και καρδιές ενωμένες

Τον τηλεμαραθώνιο παρουσίασαν η Έλενα Παπαβασιλείου και ο Μιχάλης Τσόχος, οι οποίοι με επαγγελματισμό, ενέργεια και αδιάκοπη παρουσία κράτησαν ζωντανό τον παλμό της εκπομπής καθ’ όλη τη διάρκεια των 12 ωρών. Κατά τη διάρκεια του Τηλεμαραθωνίου πραγματοποιήθηκαν περίπου 100 εμφανίσεις ανθρώπων από όλους τους χώρους και 30 ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα, μετατρέποντας το «United with Athletiko – Streamathon 2025» σε ένα πανελλαδικό κύμα ενότητας, αγάπης και ανθρωπιάς.

Με τη συμμετοχή ανθρώπων από τον χώρο του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, της δημοσιογραφίας και της κοινωνίας, το Streamathon εξελίχθηκε σε μια μεγάλη «παιδική γιορτή» προσφοράς. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν οι (αλφαβητικά): Αναστασία, Βρεττός Ηλίας, Γαρμπή Καίτη, Γκαγκάκη Κατερίνα, Ευαγγελία, Ζαρίφη Κατερίνα, Ήβη, Θεοχάρη Φαίη, Ιακωβίδης Πέτρος, Κακοσαίος Γιώργος, Καλούτα Ζερόμ, Κοκκίνου Έλλη, Κονιτοπούλου Στέλλα, Κουτσελίνη Ζήνα, Κουντουριώτη Λίλα, Κωνσταντάρας Λάμπρος, Λιόλιου Κατερίνα, Μαλέσκου Ιωάννα, Μαϊλάν Ροζάννα, Μαρτάκης Κώστας, Μελέτη Ελεονώρα, Μοιραράκη Δέσποινα, Μπότση Τζένη, Νέγκα Αθηναΐς, Παλιοσπύρου Ιωάννα, Παπαπαναγιώτου Έλενα, Πετράκης Άρις, Πλούταρχος, Πρεζεράκου Έρρικα, Stan, Σταθοπούλου Δήμητρα, Σφακάκης Μανώλης, Τσολάκη Ελένη, Τσουβέλας Αλέξανδρος, Φέρρης Θοδωρής, Χριστοφόρου Κωνσταντίνος, καθώς και οι βασικοί συντελεστές της παράστασης Annie: Γιάννης Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Αργύρης Αγγέλου και η μικρή Μυρτώ.

Θεσμική & ανθρώπινη παρουσία με ουσιαστικό αποτύπωμα

Εκπρόσωποι της ΕΛΠΙΔΑΣ – Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο έδωσαν το παρών, αναδεικνύοντας το διαχρονικό και ουσιαστικό έργο του Συλλόγου στη στήριξη παιδιών που δίνουν δύσκολες μάχες ζωής. Παρόντες ήταν ο κ. Μανώλης Παπασάββας, Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» – ΕΛΠΙΔΑ, ο κ. Στέλιος Γραφάκος, Επιστημονικός Διευθυντής του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», και ο Δρ. Ευγένιος Γουσέτης, Διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης και Κυτταρικών Θεραπειών, ενώ παρόντα ήταν και τα αποθεραπευμένα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, Παναγιώτης, Ειρήνη και Έφη, σήμερα στελέχη του Συλλόγου. Η ΕΛΠΙΔΑ στέκεται σταθερά δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας ιατρική, ψυχοκοινωνική και ανθρώπινη στήριξη σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.

Το Make-A-Wish Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από την κ. Ελένη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Οργανισμού, και τη κ. Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια Make-A-Wish Ελλάδος, οι οποίες μετέφεραν το μήνυμα της δύναμης που μπορεί να έχει η πραγματοποίηση μιας ευχής στη ζωή ενός παιδιού, ενώ συγκινητική ήταν και η παρουσία των παιδιών ευχής Γιάννη, 21 ετών, και Δημήτρη, 19 ετών. Μέσα από την εκπλήρωση ευχών, ο Οργανισμός προσφέρει στα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες χαρά, ψυχική ενδυνάμωση και ελπίδα για το μέλλον.

Οι παρεμβάσεις τους φώτισαν το πραγματικό νόημα της προσφοράς, υπενθυμίζοντας πόσο καθοριστική είναι η έμπρακτη στήριξη για τα παιδιά που δίνουν καθημερινά μάχες ζωής.

Όταν ο αθλητισμός προσφέρει, η ελπίδα κερδίζει

Το «United with Athletiko – Streamathon 2025» απέδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει καταλύτης προσφοράς, ενότητας και κοινωνικής ενδυνάμωσης πολύ πέρα από τις νίκες και τα ρεκόρ.

Στο πλευρό της προσπάθειας στάθηκαν δεκάδες αθλητές από διαφορετικά σπορ και συλλόγους, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους ότι η αθλητική κοινότητα διαθέτει τεράστια δύναμη κοινωνικής επιρροής. Μεταξύ αυτών οι Γιώργος Πρίντεζης, Φανή Χαλκιά, Αθηνά Παπαφωτίου (βόλεϊ Παναθηναϊκού), Θανάσης Ανδρούτσος (ΟΦΗ), Θωμάης Βαρδαλή (ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ), Μαρία Μήτκου (ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ), Δώρα Γκουντούρα (ξιφασκία), Νίκος Καλτσάς (Αστέρας Aktor), Δέσποινα Χατζη-Νικολάου (ποδόσφαιρο ΑΕΚ), Σοφία Γκογγούλη (ποδόσφαιρο ΑΕΚ), Χριστίνα Σιούτη (πόλο Ολυμπιακού), Στεφανία Σάντα (πόλο Ολυμπιακού), Γιάννης Αναστασίου, Αναστασία Σπυριδωνίδου (Αστέρας – ποδόσφαιρο), Ειρήνη Μιχαήλ (Αστέρας – ποδόσφαιρο), Τατιάνα Γκούσιν (στίβος), Βασίλης Χρηστίδης (μπάσκετ Ηρακλής), Φροίξος Γρίβας (Καλλιθέα), Γιάννης Σαρδέλης (Καλλιθέα), Δημήτρης Καλόσκαμης, Φρανκ Μπάρτλεϊ (ΑΕΚ – μπάσκετ), Ρόι Κουάν Γκρέι (ΑΕΚ – μπάσκετ), Άννα Ντουντουνάκη, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Παναγιώτα Δόση, Απόστολος Χρήστου, Ηλίας Κυριακίδης, Πένυ Ρόγκα (βόλεϊ Παναθηναϊκού), Κώστας Παπαγεωργίου (Πανιώνιος), Παναγιώτης Ρέτσος, Νάσια Πείου (ποδόσφαιρο Παναθηναϊκού), Ρούλα Πουλίου (ποδόσφαιρο Παναθηναϊκού), Λάζαρος Λάμπρου (Βόλος), Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός), Φανή Δοϊρανλή (ποδόσφαιρο ΟΦΗ), Δανάη Σιδηρά (ποδόσφαιρο ΟΦΗ), Χαρά Δημητρίου (ποδόσφαιρο Κηφισιά), Νίκος Τζώτζος (kick boxing), Γιάννης Λουκίνας (Νίκη Βόλου), Θοδωρής Βουλκίδης (βόλεϊ Παναθηναϊκού), Άρης Χανδρινός (βόλεϊ Παναθηναϊκού), Έρρικα Πρεζεράκου, Παναγιώτης Καραΐσκος (μαραθωνοδρόμος), Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Βαγγέλης Παυλίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Βαγιαννίδης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Ζαφείρης, Σέρχιο Γιουλ, Μπάμπης Κωστούλας, Κώστας Τσιμίκας, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Σάσα Βεζένκοφ.

Περισσότεροι από 100 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό προσέφεραν προσωπικά τους αντικείμενα, μετατρέποντας αθλητικά σύμβολα σε χειρονομίες ζωής. Ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, η υπογεγραμμένη φανέλα του Lionel Messi (Inter Miami), η υπογεγραμμένη φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (Milwaukee Bucks), καθώς και δεκάδες ακόμη συλλεκτικά αντικείμενα που έγιναν σύμβολα ελπίδας.

Όταν ενωνόμαστε, η ελπίδα δυναμώνει

Ο Όμιλος Wide Media ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την πρωτοβουλία: το κοινό που συμμετείχε και στήριξε με την καρδιά του, τις εταιρείες που συμμετείχαν με σημαντικά ποσά, τους παρουσιαστές, τους καλλιτέχνες και τους αθλητές που έδωσαν φωνή και πρόσωπο σε αυτό το ανθρώπινο εγχείρημα.

Μετά τη μεγάλη απήχηση του «United with Athletiko – Streamathon 2025», ο Όμιλος Wide Media ανακοινώνει την πρόθεσή του να καθιερώσει τον Τηλεμαραθώνιο ως ετήσιο θεσμό, συνεχίζοντας να ενώνει δυνάμεις, φωνές και καρδιές για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Γιατί η δύναμη της αγάπης γράφει το μεγαλύτερο σκορ!!!!