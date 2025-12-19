«Είμαστε ένα»: Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 για τα παιδιά

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 ενώνεται με τους τηλεθεατές του και δηλώνει δυνατά: «Είμαστε ένα», μέσα από έναν Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης για τα παιδιά.

Μια ημέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο την ενίσχυση του έργου πέντε σημαντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish Ελλάδος.

Τηλεοπτική… σκυταλοδρομία

Από τις 06.00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 προσαρμόζουν τη θεματολογία τους στο πνεύμα του τηλεμαραθωνίου και συμβάλλουν ενεργά στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, παρουσιάζοντας τις ανάγκες των οργανισμών, αληθινές και συγκινητικές ιστορίες παιδιών και οικογενειών, ζωντανές συνδέσεις με όλη την Ελλάδα, αφιερωματικά βίντεο, καθώς και τρόπους συμμετοχής και συνεισφοράς.

Όλη η μέρα γίνεται μια σημαντική τηλεοπτική «σκυταλοδρομία» προσφοράς, ενεργοποιώντας όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1, με έναν και μοναδικό στόχο: να δοθεί στα παιδιά αυτό που δικαιούνται – ασφάλεια, φροντίδα, αγάπη και ελπίδα.

Όλοι βοηθούν

Το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού δίνει το σήμα έναρξης του Τηλεμαραθωνίου, ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνει το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. Ακολουθεί το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων και οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό.

Στη συνέχεια, το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, μετατρέπει το πλατό του σε μια μεγάλη γιορτή αγάπης και προσφοράς, και κάνει flashback στο… «Κωνσταντίνου και Ελένης».

To «5X5 Celebrity» με τον Θάνο Κιούση έρχεται αμέσως μετά με ένα special εορταστικό επεισόδιο, με τους «Μπαλαδόρους» και τους «Γκαζιάρηδες». Η αθλητική ομάδα του ΑΝΤ1 για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της UEFA και για τη Formula1 έρχεται στο πλατό και όλοι μαζί βάζουν τα δυνατά τους για να στηρίξουν τον Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για τα παιδιά.

Και το βραδινό δελτίο ειδήσεων συντονίζεται στο πνεύμα του Τηλεμαραθωνίου, παρουσιάζοντας ρεπορτάζ για το έργο και τις ανάγκες των οργανισμών, μεταφέροντας μηνύματα δύναμης και αλληλεγγύης.

Με τον Γρηγόρη

Η ημέρα κορυφώνεται με τη Special Live εκπομπή του Τηλεμαραθωνίου που θα ξεκινήσει στις 20.00 και την οποία θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό, ο παρουσιαστής θα υποδεχτεί καλλιτέχνες, παρουσιαστές και δημοσιογράφους, για να στείλουν όλοι μαζί το ηχηρό μήνυμα αυτής της ξεχωριστής συλλογικής δράσης για τη στήριξη των παιδιών.

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 γίνεται η φωνή που λέει με δύναμη: «κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο». Με τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων μας, μπορούμε να γεμίσουμε τις καρδιές τους με ζεστασιά, χαμόγελα και όνειρα.