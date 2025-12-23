«Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1»: Συγκέντρωσε 3.330.000€ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000€ για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία αυτή ήταν μία συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε από το όραμα του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού που δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τόσους συμπολίτες μας και να βοηθήσουμε, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά που μας έχουν πραγματική ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους τηλεθεατές μας, τους συνεργάτες μας, τις εταιρίες και τους οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προσφορά τους. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του Antenna που τόσες ημέρες εργάζονται ασταμάτητα, για να πετύχουμε τον σκοπό μας να σταθούμε στο πλευρό όλων αυτών των παιδιών. Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε παιδί που χρειάζεται τη φροντίδα και τη στήριξή μας για να μην αισθάνεται μόνο. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Γιατί τα παιδιά μάς χρειάζονται δίπλα τους κάθε μέρα».

Η ημέρα του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου ήταν γεμάτη συγκίνηση και αληθινές ιστορίες. Χάρη στη θερμή ανταπόκριση των τηλεθεατών του ΑΝΤ1 σε όλο τον κόσμο -στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία- των συνεργατών, των καλλιτεχνών, και όλων όσοι βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, θα ενισχυθεί το πολύτιμο έργο των μη κερδοσκοπικών σωματείων Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος.

Στη μαραθώνια μετάδοση συμμετείχαν όλες οι εκπομπές του σταθμού, ενώ το βραδινό πρόγραμμα παρουσίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Όλοι μαζί είπαν «Είμαστε ένα» και έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα στήριξης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού σκοπού.

Στη ζωντανή εξάωρη εκπομπή έδωσαν το «παρών», ζωντανά στο στούντιο, με σύνδεση ή μέσω βίντεο, οι (με αλφαβητική σειρά): Μαρία Αντωνά, Τάσος Αρνιακός, Μελίνα Ασλανίδου, Νικόλας Βαφειάδης, Νίκος Βέρτης, Ελένη Βουλγαράκη, Γιώργος Γάλλος, Ναταλία Γερμανού, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, Αναστασία Γιάμαλη, Αφροδίτη Γραμμέλη, Δέσποινα Καμπούρη, Μελίνα Κανακαρίδη, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Καραβάτου, Νατάσσα Θεοδωρίδου, Θανάσης Κατερινόπουλος, Πάνος Κατσαρίδης, Τζον Κατσιματίδης, Γιώτα Κηπουρού, Θάνος Κιούσης, Έλλη Κοκκίνου, Νίκος Κουρής, Γιώργος Κούρος, Πέτρος Κουσουλός, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Πέτρος Κωστόπουλος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Γιώργος Λιάγκας, Άννα Λιβαθυνού, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαλέσκου, Ανδρέας Μικρούτσικος, Νίκος Μισίρης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ρένα Μόρφη, Γιάννης Μπέζος, Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίνο, Τάσος Νούσιας, Σπύρος Ντούγιας, Αναστάσιος Ντούγκας, Παιδιά από το μιούζικαλ «Annie», Παιδική Χορωδία ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, Δημήτρης Πανόπουλος, Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, Λίτσα Πατέρα, Θανάσης Πάτρας, Φωτεινή Πετρογιάννη, Λευτέρης Πράσινος, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Ρογκάκος, Χάρης Ρώμας, Μαρία Σαράφογλου, Φαίη Σκορδά, Σπύρος Σούλης, Παναγιώτης Στάθης, Δημήτρης Σταρόβας, Σάκης Τανιμανίδης, Τάσος Τεργιάκης, Παναγής Τζωρτζάτος, Ελένη Τσολάκη, Κώστας Τσουρός, Θοδωρής Φέρρης, Καλλιόπη Χάσκα, Μίνα Χειμώνα, Σίσσυ Χρηστίδου, Νίκος Ψαρράς, καθώς και το cast της ταινίας «Ο έρωτας γράφεται…» και ο Gareth Ellis-Unwin, Head of Film Production and Distribution της Iconic Films.

Επίσης, στο στούντιο παρευρέθηκαν και οι εκπρόσωποι των μη κερδοσκοπικών σωματείων, που στήριξε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1: Έμιλυ Κέρν, Γενική διευθύντρια, Δεσμός, Ιλεάνα Μακρή, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου ΕΛΙΖΑ, Βασίλειος Παπαδάκης, Επιστημονικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Η Φλόγα.