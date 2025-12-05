Γενέθλια για το Action 24 – Πιο ώριμο, σύγχρονο και δυναμικό από ποτέ

Το Action 24 συμπληρώνει σήμερα τρία χρόνια στον τηλεοπτικό χάρτη, γιορτάζοντας μια πορεία σταθερής ανόδου. Με συνεχώς αυξανόμενη απήχηση και ουσιαστική επιρροή στον χώρο των Media και στη δημόσια συζήτηση, το κανάλι έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση του ως ένας ισχυρός και αξιόπιστος ενημερωτικός πόλος.



Τρία χρόνια μετά την εμφάνισή του, το Action 24 συνεχίζει να εξελίσσεται, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αντανακλά τις ανάγκες του σύγχρονου τηλεθεατή και ενισχύει δυναμικά την παρουσία του στο τηλεοπτικό τοπίο.

Διατηρώντας την ενημέρωση ως τον κεντρικό άξονα της στρατηγικής του με αξιοπιστία και εγκυρότητα, ο σταθμός διαθέτει συνάμα δυνατή παρουσία, τόσο στην ψυχαγωγία όσο και τον αθλητισμό.

Το Action 24 δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται αντιθέτως, συνεχίζει σταθερά και αποφασιστικά να διευρύνει τη θέση του στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος, μόλις τρία χρόνια από την πρώτη στιγμή εκπομπής η συνολική μηνιαία κάλυψη ξεπέρασε τους 1.600.000 τηλεθεατές, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τηλεθεατές στις πλατφόρμες αλλά και το live-streaming, αποτυπώνοντας με σαφήνεια την σημαντική απήχηση του αλλά και την αυξανόμενη σχέση εμπιστοσύνης του με το κοινό.

Πυλώνας η ενημερωτική ζώνη

Τρία χρόνια σοβαρής, παρουσίας στον τηλεοπτικό χάρτη της χώρας «κλείνει» σήμερα το Action 24, έχοντας ήδη δώσει ένα σαφές δείγμα γραφής στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ενδυναμώνοντας σταθερά την παρουσία του. Φέτος, ο σταθμός ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την παρέμβαση του με τη είσοδο νέων - εγνωσμένου κύρους προσώπων στο ενημερωτικό του πρόγραμμα.

Με ενισχυμένο το δημοσιογραφικό του αποτύπωμα, το Action 24 διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη ενημερωτική ζώνη μέσα από τις εκπομπές: «ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ» με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου, το «ACTION ΤΩΡΑ» με τη Ντόρα Κουτροκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, τα Δελτία Ειδήσεων με τους Σωτήρη Ξενάκη, Ιωάννα Βάσσου, Αθηνά Σούτζου και Τζένη Κρουσταλλακίδου, Η «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο, το «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» με τους Γιώργο Πέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη, το «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ» με την Αθηναΐδα Νέγκα καθώς και το «ACTION ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Βαγγέλη Γιακουμή.

Με 15 ώρες ζωντανού προγράμματος καθημερινά, το κανάλι εδραιώνεται ως σταθερό σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και ως ένας από τους πιο ζωντανούς και αξιόπιστους πυλώνες αυτής, στην ελληνική τηλεόραση. Άλλωστε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν οι ενημερωτικές εκπομπές του Action 24 σημείωσαν αριθμητική πρόοδο στη ζώνη μετάδοσής τους, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στο περιεχόμενο και στους παρουσιαστές του.



Με ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα και ενημερωτικά μαγκαζίνο που καλύπτουν κάθε πτυχή της επικαιρότητας, το κανάλι επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο ενημερωτικό πλαίσιο, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Στόχος είναι η αξιόπιστη και έγκυρη μεταφορά όλων των τελευταίων εξελίξεων της επικαιρότητας, η ανάλυση των γεγονότων και η ανάδειξη όλων των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία και τον δημόσιο διάλογο.

Αθλητικά που συναρπάζουν

Με αποκλειστικές μεταδόσεις, ζωντανή κάλυψη και υψηλού επιπέδου σχολιασμό, το Action 24 συνεχίζει να προσφέρει συναρπαστικό αθλητικό περιεχόμενο που ξεχωρίζει.



Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει το «Back2Μπακ», μια εκπομπή νέας γενιάς που ενώνει με φυσικό τρόπο την τηλεόραση με τον ψηφιακό κόσμο. Με την ταυτόχρονη παρουσία του στο ACTION 24 και στο YouTube του Athletiko.gr, το «Back2Μπακ» σημείωσε αύξηση στη ζώνη μετάδοσής του επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του. Το καινοτόμο, υβριδικό live–interactive format της εκπομπής έχει δημιουργήσει ένα πιστό, ενεργό κοινό που αυξάνεται σταθερά, καθιστώντας το «Back2Μπακ» μία από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες προτάσεις αθλητικού περιεχομένου.

Ψυχαγωγία με υπογραφή

Θεματικές εκπομπές συνθέτουν ένα πρόγραμμα προσεγμένο και πολυδιάστατο που συμπληρώνει ιδανικά την ενημερωτική ταυτότητα του Action 24. Το «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου συνεχίζει και φέτος με ενσυναισθητική θεματική προσέγγιση και παραμένει μία από τις πιο σταθερές και αναγνωρίσιμες ψυχαγωγικές προτάσεις του Action 24.



Στην ψυχαγωγική ζώνη ξεχωρίζει και η μουσική εκπομπή Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση, που για δεύτερη χρονιά υποδέχεται πρωταγωνιστές από τη μουσική σκηνή και την επικαιρότητα.

Συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση

Το Action 24 περνά στην επόμενη φάση τεχνολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού, αναβαθμίζοντας την παραγωγή, την εικόνα και τις υποδομές του σταθμού και των New Media. Με τη συνεργασία διεθνών τεχνολογικών brands, διαμορφώνεται ένα πλήρως σύγχρονο και καινοτόμο περιβάλλον τηλεοπτικής παραγωγής.

Ισχυρή παρουσία στα digital

Το περιεχόμενο του Action 24 καθιερώνει ολοένα και περισσότερο τη θέση του στις ψηφιακές πλατφόρμες, προσεγγίζοντας νέο κοινό για μια πραγματικά διαδραστική εμπειρία. Η άνοδος στο YouTube και στο action24.gr σφραγίζει περεταίρω την ισχυρή ψηφιακή δυναμική του σταθμού στρατηγική ανάπτυξη του σταθμού στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Το Action 24 μπαίνει στην τρίτη του χρονιά με την ίδια υπόσχεση: Να βρίσκεται παντού. Να παραμένει αξιόπιστο. Να είναι η καθημερινή επιλογή ενημέρωσης για όλη την Ελλάδα. Να προσφέρει υψηλών απαιτήσεων αθλητικές μετάδοσης και ποιοτική ψυχαγωγία.