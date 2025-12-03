Θέμις Μπαζάκα: «Στη Νέα Υόρκη δούλεψα σε εστιατόρια πλένοντας πιάτα και κατσαρόλες»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ''Καλύτερα Αργά'' ήταν η Θέμις Μπαζάκα και μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται όσα της φέρνει η ζωή. «Η ζωή μου έχει μεγάλη ποικιλία, από τραγωδίες μέχρι μεγάλη ευτυχία. Είχα πάντα μια τρομακτική ικανότητα να τοποθετώ τα πράγματα και να μην κολλάω, εκτός από κάτι ερωτικά. Τώρα πλέον δεν κολλάω, φίλοι μου με θαύμαζαν γι’ αυτό. Ακόμα και σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα. Δεν μου εκφράζει κάποιος αντιπάθεια πάνω σε αυτό, με θαυμάζουν» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε θέλοντας να διευκρινίσει πώς διαχειρίζεται τις δύσκολες σιγμές: «Είναι κάποιες στιγμές που βυθίζεσαι... παλεύω με αυτό. Δεν είμαι ένας άνθρωπος κυνικός ή αδιάφορος· είμαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος που απλά λέει “ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει”».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ζωή της στη Νέα Υόρκη λέγοντας: «Στη Νέα Υόρκη δούλεψα στο θέατρο, αλλά εργάστηκα και σε εστιατόρια πλένοντας πιάτα και κατσαρόλες. Έκανα πολλά πράγματα. Μετά παντρεύτηκα έναν άνθρωπο, ήταν μουσικός, ενώσαμε τις τέχνες μας αλλά τα χρήματα δεν ήταν πολλά. Όμως τότε όσους ξέραμε ήταν στην ίδια κατηγορία σε εμάς. Ακόμα και εμείς που δεν είχαμε λεφτά ζούσαμε καλά. Πηγαίναμε σινεμά, θέατρο, σε κινέζικα εστιατόρια, περπατούσαμε. Εντάξει δεν πηγαίναμε σε κυριλέ εστιατόρια, αλλά τότε δεν ήταν και της μόδας. Ζούσαμε κανονικά σε μια πόλη κοσμοπολίτικη η οποία πάντρευε όλες τις φυλές... πολύ καλλιτεχνική πόλη, με μουσικές στους δρόμους, δεν είναι πια έτσι. Όλη η Αμερική είναι σε μια φοβερή decadence. Αυτές πια είναι χώρες και πόλεις για πάρα πολύ πλούσιους».