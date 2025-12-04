Γιάννης Απέργης: «Σβήναμε την τούρτα του γιου μας μέσω τηλεδιάσκεψης και για μένα ήταν πολύ δύσκολο»

Τον ηθοποιό Γιάννη Απέργη φιλοξένησε η Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή ''Καλύτερα Αργά'' που μίλησε για την οικογενειακή ζωή και παραδέχθηκε ότι είναι προτεραιότητά του.

«Μου το λέγαν όλοι όταν ήταν η σύζυγος σε ενδιαφέρουσα, στον πρώτο, στον Οδυσσέα μας, ότι κοίτα να μην μεγαλώσουν (σ.σ τα παιδιά ) και δεν μπορούσα να το καταλάβω . Όταν όμως πέρυσι έκλεινε τα 4 ο Οδυσσέας και ήμουνα στην Καλαμάτα με μια κωμωδία της Ελένης Ράντου, είχα την κάμερα και σβήναμε την τούρτα μέσω τηλεδιάσκεψης, για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ακύρωσα κάποια Δευτερότριτα μετά και λέω ''κοίτα να δείς τα κάνουμε όλα για το χρήμα''. Και από τότε είπα ''τα παιδιά σου''... Χρειάζονται τα χρήματα και πολλές φορές το χρήμα φέρνει και την ευτυχία. Δόξα το Θεό όμως έχω την Κατερινούλα μου και είναι εκεί βράχος. Αν δεν είχα την Κατερίνα σε πάρα πολλά θα έκανα λάθος επιλογές, σε δουλειές, λάθος επιλογές στη ζωή ίσως».

Και συνέχισε μιλώντας για το πόσο δύσκολο είναι να μην ψωνιστεί κάποιος σε αυτό το επάγγελμα. «Το άσχημο είναι όταν εσύ περνάς δύσκολα και σου έρχεται η δόξα, σου έρχεται το χρήμα, δεν ξέρω τι άλλο και τρελαίνεσαι. Γιατί ειδικά στη δουλειά μας, τα φώτα, οι κάμερες, το χειροκρότημα, η αποδοχή... Λες ''τώρα αρπάζω την ευκαιρία η καβαλάω το καλάμι;» είπε χαρακτηριστικά.