Νίκη Κεραμέως: «Ο Τσίπρας έγραψε βιβλίο για να μας πει πώς κατέστρεψε τη χώρα – Είναι αμετανόητος»

Ιδιαίτερα καυστική ήταν στα σχόλιά της για τον πρώην πρωθυπουργό και όσα είπε στην παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη» η Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός Εργασίας μίλησε στο Action 24 για την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. «Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε ένα βιβλίο για να μας πει πώς κατέστρεψε τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός. Πρόσθεσε δε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίζεται «αμετανόητος και περήφανος που οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε».

Από την έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, η κυρία Κεραμέως πέρασε στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου στους τομείς της εργασίας, των συντάξεων και της οικονομικής πολιτικής.

Ιστορική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Η Υπουργός χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία των εθνικών κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς, όπως τόνισε, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Η συμφωνία αυτή «ανοίγει τον δρόμο για καλύτερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας».

Υπογράμμισε μάλιστα ως επιτυχία το γεγονός ότι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους κοινωνικούς εταίρους για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.

Σε ό,τι αφορά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η Υπουργός ανέφερε ότι βοήθησε να εμφανιστούν εκατομμύρια ώρες σε υπερωρίες, οι οποίες στο παρελθόν είτε πληρώνονταν «μαύρα» είτε δεν πληρώνονταν καθόλου.

Αυξήσεις, ενισχύσεις και μείωση προσωπικής διαφοράς

Αναφερόμενη στους συνταξιούχους, η Νίκη Κεραμέως έκανε τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αύξηση συντάξεων: Οι συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 2,4% από το νέο έτος.

Μείωση Προσωπικής Διαφοράς: Η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50% και 100% από την 1η Ιανουαρίου 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά για πρώτη φορά θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Βοήθημα: Θα δοθεί πάγια ενίσχυση 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Φορολογική μεταρρύθμιση: Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση ωφελεί, επίσης, και τους συνταξιούχους.

Τέλος, η Υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα rebrain για την επιστροφή νέων και επιστημόνων που έφυγαν κατά την περίοδο της κρίσης, αναφέροντας ότι ήδη 420.000 Έλληνες έχουν γυρίσει πίσω στη χώρα.

Αισιοδοξία για το 2027

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η κυρία Κεραμέως εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία του κυβερνώντος κόμματος: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κόσμος θα δει τι υποσχεθήκαμε και τι παραδώσαμε» είπε, εμφανιζόμενη σίγουρη για το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία.