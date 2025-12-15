Κεραμέως σε αντιπολίτευση: Κοντός ψαλμός,θα κληθείτε να πάρετε θέση για τη συμφωνία με τους εταίρους

«Κοντός ψαλμός. Η ιστορική συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους έρχεται στη Βουλή και τα κόμματα θα κληθούν να πάρουν θέση!». Με αυτό τον τρόπο, η Νίκη Κεραμέως θέλησε να αναχαιτίσει από βήματος το αντιπολιτευτικό πυρ ομαδόν, λέγοντας πως τα μελανά χρώματα με τα οποία τα κόμματα παρουσιάζουν την αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Δείχνοντας στο Σώμα τους πίνακες με την εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων και των μισθών, η υπουργός Εργασίας υποστήριξε πως πάνω από 500.000 συμπολίτες μας που δεν εργάζονταν το ‘19, σήμερα βρίσκονται στην αγορά εργασίας.

«Τον κατώτατο μισθό τον παραλάβαμε από εσάς, από τον ΣΥΡΙΖΑ, στα 650 ευρώ. Σήμερα είναι στα 880 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 35,3% και από 1η Απριλίου επίκειται νέα αύξηση, όσο και εάν δεν το θέλετε», υποστήριξε και ανέφερε πως η Ελλάδα έχει χαμηλότερη ανεργία από χώρες όπως η Ισπανία, η Σουηδία και η Φινλανδία και πως είναι τρίτη καλύτερη στα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ιδίως του ΚΚΕ.

«Εάν είναι όλα τόσα δραματικά στη χώρα, τότε γιατί αποκαλύφθηκαν 2,2 εκατ. περισσότερες υπερωρίες λόγω της ψηφιακής κάρτας εργασίας; Γιατί ήρθαν στο Rebrain Greece από κάθε γωνιά των ΗΠΑ και του Καναδά; Για βόλτα ήρθαν; Ξέρετε, επί τόπου έγιναν προσλήψεις, επιστρέφει ο κόσμος στην Ελλάδα!», τόνισε.

Ομαδικά πυρά

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε πως τα στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ δείχνουν ότι ο μισθός δεν φτάνει, ενώ πρόσθεσε πως ο μέσος ετήσιος μισθός είναι κάτω από 18.000 ευρώ, την ώρα που πανευρωπαϊκά είναι στις 38.000 ευρώ. «Αυτή είναι η πραγματικότητα του εργασιακού χάρτη επί Νέας Δημοκρατίας. Και αντί να έρθετε εδώ να μας δείξετε ότι κάτι έχετε καταλάβει, επιμένετε να είστε σε αυτό το κλίμα αυτοθαυμασμού», όπως σχολίασε.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Γαβρήλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε «πρωτόγονες» διατάξεις στο εργατικό δίκαιο, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε πως η κυβέρνηση «έχει κάνει τη ζωή του εργαζομένου κόλαση».

«Γιατί λέτε ψέματα ότι επαναφέρετε τις συλλογικές; Σταματήστε να ρίχνετε λάσπη στα μάτια του κόσμου!» ανέφερε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου.