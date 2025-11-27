Η απάντηση Μαξίμου σε «Ιθάκη»: Η κυβέρνηση γράφει πολιτική, ενώ η αντιπολίτευση γράφει μυθιστορήματα

«Η πραγματικότητα εναντίον του μυθιστορήματος». Κάπως έτσι έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απαντήσει στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Καθώς τα τελευταία 24ώρα η κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού κυριάρχησε σε επίπεδο πολιτικού κουτσομπολιού, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να παρεμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα ανακοινώνοντας θετικές για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες πρωτοβουλίες.

Χθες, η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, συνέλαβε άπαντες εξ΄ απίνης ανακοινώνοντας την ιστορικού χαρακτήρα συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και όλους τους κοινωνικούς εταίρους για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αίροντας κατ' ουσίαν όλους τους μνημονιακούς περιορισμούς. «Είναι εντυπωσιακό υπουργός μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, εργαζόμενοι και εργοδότες να καταλήγουν σε μία συμφωνία, η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια, αλλά κυρίως όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Εξάλλου και όπως το έθεσε η Υπουργός Εργασίας με τη χθεσινή συμφωνία οι εργαζόμενοι θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους, την ώρα που ενισχύεται αποφασιστικά η προστασία τους. Για τις επιχειρήσεις η νέα συμφωνία διαμορφώνει περιβάλλον σταθερότητας, με ξεκάθαρους κανόνες, και διευκολύνει την ανάπτυξη, όπως τονίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι χαμηλοσυνταξιούχοι είδαν την περασμένη Δευτέρα να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους το μόνιμο πλέον βοήθημα των 250 ευρώ. Αύριο αναμένεται να επιστραφεί ένα ενοίκιο ενώ την ίδια ημέρα πρόκειται να καταβληθεί στους αγρότες η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ατζέντα του υπουργικού

Όλα αυτά ενώ στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθούν πολλά και σημαντικά νομοσχέδια, από την προαναφερθείσα ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της Νίκης Κεραμέως έως τον προυπολογισμό των Κυριάκου Πιερρακάκη και Θάνου Πετραλιά και από τις αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο του Γιώργου Φλωρίδη έως τη μεταρρύθμιση στις Πολεοδομίες των Σταύρου Παπασταύρου και Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως η κυβέρνηση δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία και να…χτίσει στο θετικό momentum από την εφαρμογή των θετικών οικονομικών μέτρων, που ανακοινώθηκαν τους τελευταίους μήνες, με κορωνίδα τις σημαντικές φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ για τη μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά και νέους. Άλλωστε, στην πρωθυπουργική έδρα θεωρούν ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί απαράβατο όρο της διατήρησης των θετικών ρυθμών ανάπτυξης, που επιτρέπουν με τη σειρά τους την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης. Εάν το προαναφερθέν μοτίβο επαναληφθεί και τους επόμενους μήνες το στοίχημα της αυτοδυναμίας δεν είναι a priori χαμένο εκτιμούν στην κυβέρνηση που επαναφέρουν με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση την ανάγκη σχηματισμού ισχυρών, μονοκομματικών κυβερνήσεων.