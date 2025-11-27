Με την εστίαση σε δύο κρίσιμα πεδία που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , ξεκίνησε την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως τόνισε, οι αλλαγές αυτές αποτελούν την εμπροσθοφυλακή της κυβερνητικής μάχης κατά του «βαθέος κράτους και της μετριότητας».

Τομή στο Δημόσιο: Μεταφορά πολεοδομικών αδειών στο Κτηματολόγιο



Η κυβέρνηση προχωρά σε μία «τολμηρή απόφαση» που αλλάζει τον χάρτη των κατασκευών και των ακινήτων.



Αποτυχία πολεοδομιών: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, κατά την αξιολόγηση του Δημοσίου, οι πολεοδομίες είχαν βαθμολογία μόλις 3%.



One-Stop-Shop: Η αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών και κατασκευών μεταφέρεται ριζικά στο Κτηματολόγιο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος και ενός one-stop-shop για κάθε ακίνητο, το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό το 2026. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει δραστικά ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και επενδυτές.

Μητσοτάκης σε υπουργικό: Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομικές άδειες - Αυξήσεις σε εργαζομένους το 2026 pic.twitter.com/z0raqnHWOO — Flash.gr (@flashgrofficial) November 27, 2025

Επιστροφή ενοικίου και φοροελαφρύνσεις

Για την αντιμετώπιση του κόστους στέγασης και την ενίσχυση της περιφέρειας, τίθενται σε εφαρμογή άμεσα μέτρα:



Επιστροφή ενοικίου: Αύριο θα πληρωθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές, κίνηση που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια.



Φοροελαφρύνσεις ακινήτων: Μειώνεται ο φόρος στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ μειώνεται στο 50% και καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων.



Ενίσχυση νησιών: Μειώνεται ο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο προϋπολογισμός ως «πυξίδα» για τη μέση τάξη



Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2026 ως «αναπτυξιακό» και «πυξίδα» προτεραιοτήτων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει για έκτη χρονιά διπλάσια ανάπτυξη από την ευρωζώνη.



Μέρισμα ανάπτυξης: Εφαρμόζονται μέτρα σχεδόν 3 δισ. ευρώ ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, που λειτουργούν ως «ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής».



Στόχος: Η ενίσχυση του συνόλου, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους, τους ένστολους και τους κατοίκους της περιφέρειας.



Αυξήσεις: Οι πολίτες θα δουν αυξημένες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026. Εφαρμόζεται νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους και ενισχύονται οι συνταξιούχοι με το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ και τη σταδιακή εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς.

Εκσυγχρονισμός Δικαίου και ΣΣΕ



Η μεταρρυθμιστική ορμή επεκτείνεται και στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου και των εργασιακών σχέσεων:



Κληρονομικό Δίκαιο: Εισάγονται καινοτομίες σε διατάξεις 80 ετών, όπως ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης, η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, και η ενίσχυση της θέσης συζύγων και συντρόφων. Η μεταρρύθμιση έχει αναπτυξιακή διάσταση, καθώς διευκολύνει την αξιοποίηση της κληρονομούμενης περιουσίας.



Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ): Η πρωτοβουλία για τις ΣΣΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δίνοντας «ασφάλεια στους εργαζόμενους και προοπτική στους εργοδότες».Η πρόοδος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, πρέπει να βασίζεται στις τρεις λέξεις-κλειδιά: Υπευθυνότητα, Εμπιστοσύνη, Παραγωγικότητα.



Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «δεν πατάει φρένο αλλά επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις», με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.