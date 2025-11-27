Στις 16 Δεκεμβρίου η ψήφιση του Προϋπολογισμού λόγω Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων

Μία ημέρα νωρίτερα από αυτή που είχε προγραμματιστεί αρχικώς θα ψηφιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, λόγω της συμμετοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Βαλκανίων στις 17 Δεκεμβρίου.

Όπως ενημέρωσε τη Διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης, η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια μετατίθεται κατά μια ημέρα.

Αυτό σημαίνει πως θα εκκινήσει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου με την ομιλία του πρωθυπουργού και ακολούθως την ονομαστική ψηφοφορία που παραδοσιακά προσλαμβάνει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.